تشكيل نيس - عبد المنعم أساسي أمام بودو جليمت في الدوري الأوروبي

الخميس، 30 يناير 2025 - 21:21

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس - بريست

أعلن فرانك هايس المدير الفني لفريق نيس عن تشكيل فريقه لمواجهة بودو جليمت النرويجي في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي.

ويتواجد الدولي المصري محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي لمواجهة بودو جليمت.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: ماكسيم دوبي

خط الدفاع: أنطوان ميندي - محمد عبد المنعم - يائيل ناندجو - مويس بومبيتو

الوسط: علي العابدي- إسياجا كمارا - سفيان ديوب - فارس بوسنينة

الهجوم: بدر الدين بوعناني - يوسوفا موكوكو

ويحتل نيس المركز الـ35 في ترتيب الدوري الأوروبي برصيد نقطتين من تعادلين و5 هزائم، فيما يتواجد بودو جليمت في المركز العاشر برصيد 13 نقطة من 4 فوز وتعادل وهزيمتين.

وفقد نيس آماله رسميا في التأهل لخوض الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، فيما يمتلك الفريق النرويجي فرصة من أجل ضمن الثمانية الأولى للتواجد مباشرة في الدور ثمن النهائي.

وتتأهل أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، فيما تلتقي الفرق من المركز التاسع إلى 16 أمام الفرق أصحاب المراكز من 17 إلى 24 في مواجهة فاصلة ذهابا وإيابا لتحديد الثمانية المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي.

نيس الدوري الأوروبي بودو جليمت
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