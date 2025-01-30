خبر في الجول - الزمالك يسعى لضم البانوبي

الخميس، 30 يناير 2025 - 21:16

كتب : FilGoal

هدف واحتفال عبد الرحمن البانوبي - زد - فاركو

يسعى نادي الزمالك لتدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يحاول الوصول لاتفاق من أجل ضم عبد الرحمن البانوبي جناح نادي زد.

ويرغب الزمالك في الحصول على اللاعب على سبيل الإعارة مع حق الشراء في نهاية الموسم.

ويستمر القيد الشتوي في الدوري المصري حتى يوم 8 فبراير.

ولعب البانوبي جميع المباريات الـ 10 في الدوري المصري لهذا الموسم حتى الآن.

وسجل جناح زد هدفين في تلك المباريات.

وبدأ البانوبي مسيرته في بتروجت، ثم انتقل منه إلى سيراميكا كليوباترا ومنه إلى الداخلية معارا، قبل أن ينتقل إلى زد في يناير 2024.

من هو عبد الرحمن البانوبي؟

"اسمي: عبد الرحمن البانوبي لأنه اسم عائلتي ولكن السكران هو لقب فقط أطلق عليّ".

أعير الموسم الماضي لصفوف الداخلية وسجل هدفا رائعا في شباك غزل المحلة بمهارة فردية فائقة.

ثم تألق في الجولة الأخيرة ضد أسوان وسجل ثنائية أبقت الفريق في الدوري الممتاز بالأنفاس الأخيرة من الموسم.

انضم لزد من سيراميكا في يناير 2023 وساهم بفضل تألقه في وصول الفريق لأول مرة لنهائي كأس مصر.

عبد الرحمن البانوبي زد الدوري المصري الزمالك
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