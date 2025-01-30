تشكيل مانشستر يونايتد - هويلوند يقود الهجوم.. وديالو بديل أمام ستيوا بوخارست

أعلن روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة ستيوا بوخارست الروماني في الجولة الثامنة والأخيرة من بطولة الدوري الأوروبي على ستاد ستيوا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، فيما يحل ستيوا بوخارست في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

وأجرى أموريم 4 تبديلات عن المواجهة السابقة التي خاضها الفريق أمام جلاسكو رينجرز في الدوري الأوروبي.

ودفع مدرب يونايتد بـ نصير مزراوي بدلا من ليني يورو، وهويلوند بدلا من جوشوا زيركزي، ومالاسيا بدلا من أليخاندرو جارناتشو، وكوبي ماينو بدلا من أماد ديالو.

وجاء التشكيل كالتالي:

حارس مرمى: ألتاي بايندير

الدفاع: ماتياس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز- نصير مزراوي

الوسط: مالاسيا - كريستيان إريكسن - كوبي ماينو - توبي كولير - ديوجو دالوت

الهجوم: برونو فيرنانديز - هويلوند

وعلى مقاعد البدلاء: أندريه أونانا - ليندلوف - ماجواير - يورو - كاسيميرو - أوجارتي - أماد ديالو - جرناتشو - زيركزي.

وتتأهل أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، فيما تلتقي الفرق من المركز التاسع إلى 16 أمام الفرق أصحاب المراكز من 17 إلى 24 في مواجهة فاصلة ذهابا وإيابا لتحديد الثمانية المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي.

ويسعى الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم من أجل التأهل مباشرة للدور ثمن النهائي وتجنب خوض لقاء فاصل.