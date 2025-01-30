تشكيل مانشستر يونايتد - هويلوند يقود الهجوم.. وديالو بديل أمام ستيوا بوخارست

الخميس، 30 يناير 2025 - 21:12

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند - مانشستر يونايتد - بورتو

أعلن روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة ستيوا بوخارست الروماني في الجولة الثامنة والأخيرة من بطولة الدوري الأوروبي على ستاد ستيوا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، فيما يحل ستيوا بوخارست في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

وأجرى أموريم 4 تبديلات عن المواجهة السابقة التي خاضها الفريق أمام جلاسكو رينجرز في الدوري الأوروبي.

أخبار متعلقة:
رومانو: أموريم يضم أول صفقاته مع مانشستر يونايتد في مباراة مملة.. مانشستر يونايتد يفوز على فولام بيتيس يستعير أنتوني من مانشستر يونايتد

ودفع مدرب يونايتد بـ نصير مزراوي بدلا من ليني يورو، وهويلوند بدلا من جوشوا زيركزي، ومالاسيا بدلا من أليخاندرو جارناتشو، وكوبي ماينو بدلا من أماد ديالو.

وجاء التشكيل كالتالي:

حارس مرمى: ألتاي بايندير

الدفاع: ماتياس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز- نصير مزراوي

الوسط: مالاسيا - كريستيان إريكسن - كوبي ماينو - توبي كولير - ديوجو دالوت

الهجوم: برونو فيرنانديز - هويلوند

وعلى مقاعد البدلاء: أندريه أونانا - ليندلوف - ماجواير - يورو - كاسيميرو - أوجارتي - أماد ديالو - جرناتشو - زيركزي.

وتتأهل أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، فيما تلتقي الفرق من المركز التاسع إلى 16 أمام الفرق أصحاب المراكز من 17 إلى 24 في مواجهة فاصلة ذهابا وإيابا لتحديد الثمانية المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي.

ويسعى الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم من أجل التأهل مباشرة للدور ثمن النهائي وتجنب خوض لقاء فاصل.

مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي ستيوا بوخارست
نرشح لكم
هدية تنتظر الرد.. إسبانيول يعرقل ريال مدريد بهدف قاتل بعد مفاوضات الأهلي.. إيفرتون يحسم مستقبله رومانو: نابولي يتفق مع أهلي جدة لاستعارة سان ماكسيمان فان دايك: صلاح لاعب استثنائي وأرقامه تتحدث عنه سلوت: مهارة صلاح توضح الفارق بين ليفربول وبورنموث.. واحتاجنا للحظ للفوز 1 من 3.. هاتريك ديمبيلي يقود سان جيرمان للتفوق على بريست مصطفى محمد في قائمة نانت لمواجهة ريمس تشكيل ريال مدريد - الرباعي الهجومي كالعادة.. وتشواميني قلب دفاع أمام إسبانيول
أخر الأخبار
مدحت العدل: يمكننا التعاقد مع معلول ولكن.. وليس لدينا دوري يعود إليه مصطفى محمد 4 ساعة | الدوري المصري
بنشرقي: هكذا شعرت في مواجهة الأهلي لأول مرة.. وإنتر ميامي هو من يجب أن يخشانا 4 ساعة | الدوري المصري
إذاعة أون سبورت تحصل على حقوق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي صوتيا 5 ساعة | الكرة المصرية
هدية تنتظر الرد.. إسبانيول يعرقل ريال مدريد بهدف قاتل 5 ساعة | الدوري الإسباني
بعد مفاوضات الأهلي.. إيفرتون يحسم مستقبله 6 ساعة | الدوري المصري
العدل: صفقة بنشرقي لم تحرك الزمالك.. نفاوض مصطفى محمد وهذا موقف زيزو 6 ساعة | الدوري المصري
الأولى للأحمر.. طارق مجدي حكما لـ مودرن سبورت والأهلي 6 ساعة | الدوري المصري
رومانو: نابولي يتفق مع أهلي جدة لاستعارة سان ماكسيمان 7 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 2 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 4 خبر في الجول - خطوة تقرب بنشرقي من الأهلي.. وتفاصيل راتبه