أشرف بنشرقي.. كابوس الأهلي الذي تحول إلى حلم جميل

على مدار سنوات كان اسم المغربي أشرف بنشرقي كابوسا يهدد طموحات وأحلام جماهير الأهلي، لكن حان الوقت ليصبح النسر الذي سيحلق به المارد الأحمر في المناسبات المقبلة.

أشرف بنشرقي النادي : الأهلي الأهلي

بنشرقي الذي بدأ مسيرته بحرمان الأهلي من دوري أبطال إفريقيا 2017 لصالح الوداد، وقاد الزمالك في ظهوره الأخير معه للفوز على الأهلي في نهائي كأس مصر 2021، أصبح لاعبا في القلعة الحمراء.

وأعلن النادي الأهلي اليوم الخميس ضم المغربي أشرف بنشرقي بشكل رسمي.

وحسبما علم FilGoal.com في أن الصفقة لمدة موسمين ونصف الموسم.

وبات بنشرقي سادس مغربي في تاريخ الأهلي والرابع بالموسم الحالي.

وسيحصل المغربي على راتب قدره مليون دولار في الموسم الواحد بالإضافة لـ 25 مليون جنيه مصري ليصبح الإجمالي مليون ونصف المليون دولار.

صدفة قادته إلى النجومية

في صيف 2017 وجد نادي الوداد نفسه في مأزق حقيقي بعدما قرر الثنائي، الليبيري ويليام جيبور وفابريس أونداما الرحيل عن الفريق المغربي.

الوداد كان مقدما على مباريات صعبة للغاية في دوري أبطال إفريقيا وكان مطالبا بالفوز على القطن الكاميروني وزاناكو الزامبي في ختام دور المجموعات.

الحسين عموتة المدرب المغربي الشهير الذي تسلم المهمة قبل أيام من رحيل أونداما وجيبور، قرر المغامرة والاعتماد على محلي يدعى أشرف بنشرقي جاء إلى الوداد في صيف 2016 قادما من المغرب الفاسي وعمره 22 عاما.

بنشرقي تحول مع عموتة من جناح هجومي مبشر إلى مهاجم مرعب قاد الوداد إلى المجد.

بنشرقي سجل في شباك القطن وزاناكو ليمنح الوداد البطاقة الثانية إلى ربع النهائي رفقة الأهلي من المجموعة.

تخطى الوداد عقبة صنداونز بركلات الترجيح في ربع النهائي ليصطدم باتحاد العاصمة الجزائري في نصف النهائي.

تعادل سلبي في الذهاب، ليظهر بنشرقي في الإياب ويسجل هدفين ويصنع الثالث ويتأهل الوداد للمباراة النهائية بد الفوز 3-1.

وفي يوم 28 أكتوبر 2017 سجل بنشرقي هدفا تاريخيا في شباك الأهلي ليعدل النتيجة بعد تسجيل مؤمن زكريا هدف التقدم ضمن ذهاب نهائي دوري الأبطال.

وعاد بنشرقي ليصنع هدفا سجله وليد الكرتي بمباراة الإياب ليتوج الوداد بدوري أبطال إفريقيا ويحرم الأهلي الذي قدم مشوارا رائعا في هذه البطولة.

الزمالك أحيى مسيرته

تألق بنشرقي مع الوداد فتح له الطريق نحو خطوة جديدة في مسيرته وتلقى العديد من العروض.

في يناير 2018 ظفر الهلال السعودي بخدمات بنشرقي بعد صراع شديد مقابل مبلغا خياليا وصل إلى 5 ملايين دولار.

وضعت جماهير الهلال على بنشرقي آمال عريضة في تكرار إنجازات مواطنه بصير صلاح الدين وغيره من النجوم المغاربة في الدوري السعودي.

3 أهداف وصناعة هدفين خلال 13 مباراة لم يكن كافيا ليستمر بنشرقي ضمن صفوف الزعيم كما يطلق عليه في السعودية.

وبعد 6 أشهر فقط مع الهلال انتقل بنشرقي للعب مع لانس الذي كان ينشط حينها في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وشارك بنشرقي في 26 مباراة مع لانس وسجل 4 أهداف وصنع هدفا ليعود إلى الهلال في صيف 2019.

في يوم 15 يوليو 2019 أعلن نادي الزمالك ضم أشرف بنشرقي في صفقة لم تكلفه الكثير لرغبة النادي السعودي في التخلص من لاعبه المغربي.

ظهرت بصمات بنشرقي سريعا مع الزمالك وقاده للتتويج بكأس مصر بعدما سجل ثنائية رائعة في شباك بيراميدز في المباراة النهائية التي انتهت بفوز الأبيض 3-0.

بعد ذلك تراجعت نتائج الزمالك بعض الشيئ ورحل الصربي ميتشو ولكن مع قدوم الفرنسي باتريس كارتيرون استعاد الأبيض توهجه.

أحرز بنشرقي هدفين في شباك أول أغسطس الأنجولي وهدفا في شباك زيسكو ليقود الزمالك إلى العبور لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بنشرقي لعب الدور الأكبر في تأهل الزمالك على حساب الترجي لنصف النهائي بعدما سجل هدفا وتسبب في ركلة جزاء ذهابا، فيما انتهت نتيجة المباراتين بمجموع 3-2 ليتأهل الزمالك إلى نصف النهائي.

وبعد سنواته الرائعة في المغرب وذكرياته ضد الرجاء في دربي كازابلانكا ، سجل بنشرقي هدف الفوز الغالي للزمالك بشباك الرجاء بذهاب نصف النهائي، كما صنع بمباراة الإياب التي انتهت بفوز الزمالك 3-1 وتأهله للنهائي أمام الأهلي في نهائي القرن.

بنشرقي تعرض لرقابة لصيقة خلال مباراة الأهلي لأن المغربي لعب دورا كبيرا في فوز الزمالك على غريمه الأحمر 3-1 بمسابقة الدوري وفي البروفة الأخيرة للفريقين قبل خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا.

خسر الزمالك من الأهلي 2-1 بعد تسديدة محمد مجدي أفشة الشهيرة، لكن بنشرقي ترك بصمته بعدما صنع هدف الزمالك الوحيد الذي سجله محمود عبد الرازق شيكابالا.

الظهور الأخير لبنشرقي مع الزمالك كان للصدفة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر يوم 21 يوليو 2022، عندما قدم مباراة رائعة وقاد الزمالك للفوز 2-1 في وداعية مؤثرة مع جمهور الفريق الأبيض.

على مدار 3 مواسم نجح بنشرقي في كتابة اسمه في تاريخ الزمالك إضافة إلى الشعبية الجارفة التي حققها لدى عشاق الأبيض.

لقبين للدوري المصري ومثلهما لكأس مصر ولقب السوبر الإفريقي ولقب السوبر المحلي، 6 ألقاب حققها بنشرقي مع الزمالك أعادت النجم المغربي إلى الواجهة بعدما كانت مسيرته في خطر وكان بعيدا عن مستواه منذ رحيله عن الوداد.

تجارب خليجية جديدة

بنشرقي عاد للظهور مجددا في الملاعب الخليجية بعدما انتقل لصفوف الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك في صيف 2022.

لعب بنشرقي 33 مباراة بقيمص الجزيرة وسجل 9 أهداف لاكنه رحل بعد موسما واحدا مع الفريق الإماراتي.

بداية الموسم الماضي انضم بنشرقي لنادي الريان القطري وخاض معه 28 مباراة وسجل 14 هدفا وصنع 6 آخرين بجميع المسابقات.

بنشرقي كان قريبا من العودة لصفوف الزمالك بداية الموسم الحالي بعد نهاية عقده مع الريان القطري، لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

الاتحاد الآسيوي قرر فتح عدد اللاعبين الأجانب المقيدين في دوري أبطال آسيا ليقرر الريان التوقيع مع بنشرقي لمدة موسم جديد.

وكانت بداية بنشرقي بتسجيله في بطولة دوري أبطال آسيا فقط قبل أن يتم قيده بعد ذلك في قائمتي الفريق المحلية والقارية.

وخلال الموسم الجاري جاءت أرقام بنشرقي مع الريان كالآتي:

لعب: 16 مباراة

الدقائق: 1387 دقيقة

مساهمات تهديفية: 10

سجل: 4

صنع: 6.

الأهلي طريقه للعالمية

بنشرقي جاء إلى الأهلي في توقيت مثالي بمسيرته الكروية، وفي ظل استعداد الفريق الأحمر لخوض تحديات قارية وعالمية.

الأهلي يستعد لخوض منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي يسعى لتحقيقه لقبه الثالث على التوالي والـ13 في مسيرته.

ويظهر التحدي الأكبر للنادي الأهلي في صيف 2025 عندما سيخوض منافسات كأس العالم للأندية في نسخته الأولى الموسعة.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة.

وتضم المجموعة بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

وستقام البطولة للمرة الأولى في التاريخ بنظام يجمع 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة).