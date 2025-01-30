مودرن سبورت يضم حسام حسن
الخميس، 30 يناير 2025 - 20:07
كتب : FilGoal
أعلن نادي مودرن سبورت تعاقده مع حسام حسن مهادم سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية.
حسام حسن
النادي : لاعب حر
وكشف مودرن في بيان رسمي عن انضمام حسام حسن لمدة موسمين ونصف.
حسام حسن الهداف التاريخي لنادي سموحة خاض الموسم الجاري شارك في 10 مباريات سجل 3 وصنع 1.
وارتدى حسام حسن قمصان سموحة والداخلية وطلائع الجيش والأهلي في الدوري المصري، وإجمالا سجل 80 هدفا في مسيرته.
وسجل صاحب الـ 31 عاما 71 هدفا في الدوري المصري بواقع 66 هدفا مع سموحة و2 مع الأهلي و2 مع الداخلية و1 مع طلائع الجيش.
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