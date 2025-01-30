المغربي السادس.. الأهلي يعلن ضم أشرف بنشرقي

أعلن النادي الأهلي ضم المغربي أشرف بنشرقي بشكل رسمي.

وكان أشرف بنشرقي قد فسخ تعاقده مع الريان القطري صباح اليوم الأربعاء.

وحسبما علم FilGoal.com في أن الصفقة لمدة موسمين ونصف الموسم.

وبات بنشرقي سادس مغربي في تاريخ الأهلي والرابع بالموسم الحالي.

video:1

للقاهرة لون واحد .. لإفريقيا بطل واحد 🦁🔴 pic.twitter.com/A4NFui4UW8 — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) January 30, 2025

وسيحصل المغربي على راتب قدره مليون دولار في الموسم الواحد بالإضافة لـ 25 مليون جنيه مصري ليصبح الإجمالي مليون ونصف المليون دولار.

وبعد رحيل ينشرقي من الزمالك وقع للريان ثم الجزيرة الإماراتي وعاد مجددا للريان بعقد ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وخاض الجناح المغربي البالغ 28 عاما 109 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.

كما توج بـ 6 ألقاب بواقع 2 دوري مصري و2 كأس مصر و1 كأس السوبر الإفريقي و1 كأس السوبر المصري.

المغربي السادس

بات بنشرقي رابع مغربي في قائمة الأهلي للموسم الحالي رفقة الثلاثي أشرف داري ويحيى عطية الله ورضا سليم.

وخرج رضا سليم من قائمة الأهلي الموسم الحالي بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وبشكل عام يصبح بنشرقي سادس مغربي في تاريخ الأهلي بعد كل من وليد أزارو وبدر بانون ويحيى عطية الله ورضا سليم وأشرف داري.

الأجنبي الرابع

ويعتبر أشرف بنشرقي الأجنبي الرابع الذي يلعب للقطبين الأهلي والزمالك.

ولعب بنشرقي ثلاثة مواسم رفقة نادي الزمالك من قبل.

وسبق بنشرقي كل من أحمد فيليكس ودومينيك دا سيلفا وحسين ياسر المحمدي.