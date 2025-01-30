المغربي السادس.. الأهلي يعلن ضم أشرف بنشرقي

الخميس، 30 يناير 2025 - 20:00

كتب : محمد سمير

أشرف بنشرقي - الأهلي

أعلن النادي الأهلي ضم المغربي أشرف بنشرقي بشكل رسمي.

وكان أشرف بنشرقي قد فسخ تعاقده مع الريان القطري صباح اليوم الأربعاء.

وحسبما علم FilGoal.com في أن الصفقة لمدة موسمين ونصف الموسم.

أخبار متعلقة:
10 مساهمات تهديفية.. ماذا قدم بنشرقي مع الريان هذا الموسم خبر في الجول - بنشرقي يجتاز الكشف الطبي.. ومدة تعاقده مع الأهلي تمهيدا للتوقيع مع الأهلي.. بنشرقي يصل مصر خبر في الجول - الأهلي لعب دورا في فسخ تعاقد بنشرقي مع الريان

وبات بنشرقي سادس مغربي في تاريخ الأهلي والرابع بالموسم الحالي.

وسيحصل المغربي على راتب قدره مليون دولار في الموسم الواحد بالإضافة لـ 25 مليون جنيه مصري ليصبح الإجمالي مليون ونصف المليون دولار.

وبعد رحيل ينشرقي من الزمالك وقع للريان ثم الجزيرة الإماراتي وعاد مجددا للريان بعقد ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وخاض الجناح المغربي البالغ 28 عاما 109 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.

كما توج بـ 6 ألقاب بواقع 2 دوري مصري و2 كأس مصر و1 كأس السوبر الإفريقي و1 كأس السوبر المصري.

المغربي السادس

بات بنشرقي رابع مغربي في قائمة الأهلي للموسم الحالي رفقة الثلاثي أشرف داري ويحيى عطية الله ورضا سليم.

وخرج رضا سليم من قائمة الأهلي الموسم الحالي بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وبشكل عام يصبح بنشرقي سادس مغربي في تاريخ الأهلي بعد كل من وليد أزارو وبدر بانون ويحيى عطية الله ورضا سليم وأشرف داري.

الأجنبي الرابع

ويعتبر أشرف بنشرقي الأجنبي الرابع الذي يلعب للقطبين الأهلي والزمالك.

ولعب بنشرقي ثلاثة مواسم رفقة نادي الزمالك من قبل.

وسبق بنشرقي كل من أحمد فيليكس ودومينيك دا سيلفا وحسين ياسر المحمدي.

بن شرقي أشرف بنشرقي الأهلي الريان
نرشح لكم
جمال العدل يهاجم بنشرقي ويكشف: الزمالك سيتعاقد مع لاعبين أحدهما مغربي ناصر ماهر: تفاجأت برحيل جوميز عن الزمالك.. وعلينا الاستعداد لجميع الظروف خبر في الجول - الزمالك يتسلم استغناء جهاد وحسام.. والبدء في إجراءات قيدهما محمود بسيوني حكما لمباراة بيراميدز والزمالك أحمد حسام لـ في الجول: وقعت للزمالك 4 سنوات ونصف.. وطموحي حصد البطولات والانضمام لمنتخب مصر محمود جهاد لـ في الجول: وقعت للزمالك 4 سنوات ونصف.. وهدفنا التتويج بكل البطولات خبر في الجول - موقف الزمالك من التعاقد مع إيلي يوان خبر في الجول - الزمالك يسعى لضم البانوبي
أخر الأخبار
جمال العدل يهاجم بنشرقي ويكشف: الزمالك سيتعاقد مع لاعبين أحدهما مغربي 14 دقيقة | الدوري المصري
قرعة ملحق الدوري الأوروبي المحتملة - قمة إيطالية برتغالية محتملة.. ويونايتد في انتظار مواجهة قوية 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - كرواتيا تطيح بفرنسا وتتأهل إلى نهائي بطولة العالم للمرة الخامسة 16 دقيقة | كرة يد
ناصر ماهر: تفاجأت برحيل جوميز عن الزمالك.. وعلينا الاستعداد لجميع الظروف 16 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الزمالك يتسلم استغناء جهاد وحسام.. والبدء في إجراءات قيدهما 20 دقيقة | ميركاتو
موعد قرعة مرحلة الملحق في الدوري الأوروبي.. والقناة الناقلة 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي - لاتسيو يتصدر ويونايتد ثالثا.. الترتيب النهائي للمرحلة الأولى 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد يرتقي للمركز الثالث بهدفين في شباك ستيوا.. وتألق عربي 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 3 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 4 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف