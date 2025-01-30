كما كشف في الجول - الجونة يعلن ضم النحاس من إنبي

أعلن نادي الجونة تعاقده مع محمد النحاس لاعب إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف نادي الجونة عبر حسابه الرسمي عن إتمام التعاقد مع محمد النحاس قادما من نادي إنبي على سبيل الإعارة.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن اتفاق الجونة مع إنبي لاستعارة اللاعب حتى نهاية الموسم دون وجود بند أحقية الشراء.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

ولعب النحاس صاحب الـ22 عاما مباراتين فقط مع إنبي هذا الموسم بواقع 59 دقيقة.

وبدأ النحاس مسيرته مع ناشئي إنبي، وشارك في 14 مباراة في الموسم الماضي مع الفريق البترولي بعدد دقائق 354 دقيقة، سجل خلالهم هدفا وحيدا في مباراة الزمالك التي خسرها فريقه 4-2.

ويتذيل الجونة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط.