إصابة شريف الخشاب بهبوط في الدورة الدموية خلال مباراة بالقسم الثاني
الخميس، 30 يناير 2025 - 19:06
كتب : رضا السنباطي
تعرض شريف الخشاب المدير الفنى لنادي النصر القاهري لهبوط في الدورة الدموية خلال آخر عشر دقائق من مباراة فريقه مع الشرقية في الجولة الخامسة عشر للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني ب.
وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الشرقية بهدفين مقابل هدف وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة.
ونُقِل الخشاب بسيارة الإسعاف إلى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة ليخضع لفحوصات طبية.
وعلم FilGoal.com أن الحالة الصحية للخشاب تحسنت.
ويحتل النصر المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 26 نقطة خلف العبور متصدر الترتيب برصيد 34 نقطة.
وحسم العبور صعوده لدورة الترقي بعد حسمه الصدارة، فيما يتبقى حسم صاحبي المركزين الثاني والثالث من أجل التأهل لدورة الترقي.
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