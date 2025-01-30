تقارير: موراتا ينضم إلى جالاتا سراي خلال ساعات

الخميس، 30 يناير 2025 - 18:33

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا - ميلان - كالياري

كشف موقع فوتبول إيطاليا عن اقتراب ألفارو موراتا من الانضمام إلى جالاتا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن موراتا سيترك ميلان بعد 6 أشهر فقط من الانضمام إلى ميلان قادما من أتليتكو مدريد في الصيف الماضي.

وسجل موراتا 6 أهداف وصنع هدفين في 25 مباراة خاضهم مع ميلان هذا الموسم في كافة البطولات.

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ووفقا لفوتبول إيطاليا يبحث ميلان عن التعاقد مع مهاجم خلال الآونة الأخيرة لدعم هجوم الفريق مع رحيل موراتا المنتظر.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات: "جالاتا سراي التركي في مفاوضات متقدمة للتوقيع مع الإسباني ألفارو موراتا مهاجم ميلان الإيطالي".

وأكمل: "المفاوضات في طريقها للانتهاء قريبا وتوقيع العقود، وجميع الأطراف مستعدة لإبرامها خلال الساعات القادمة."

ولعب موراتا خلال مسيرته لأندية ريال مدريد ويوفنتوس وأتليتكو مدريد وتشيلسي وميلان ليصبح النادي التركي سادس محطة في مسيرته الاحترافية.

موراتا ميلان جالاتا سراي
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