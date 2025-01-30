سجل وصنع.. عبد القادر يقود قطر للفوز على الشمال في الوقت القاتل

قاد أحمد عبد القادر نادي قطر لتحقيق فوزا ثمينا على حساب الشمال ضمن منافسات الدوري القطري.

ويلعب عبد القادر في صفوف نادي قطر معارا من الأهلي حتى نهاية الموسم.

وفاز نادي قطر على نظيره الشمال 2-1 ضمن الجولة 14 من الدوري القطري.

وتسبب عبد القادر في طرد باباكار حارس فريق الشمال بعدما تدخل عليه بعنف في الدقيقة 38.

وصنع عبد القادر الهدف الأول لنادي قطر بعد تمريرة في اتجاه عطاء محمد الذي سجل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الاضئع من الشوط الأول.

وأدرك الجزائري يغداد بونجاح هدف التعادل لنادي قطر عند الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

وتوغل عبد القادر في منطقة جزاء الشمال ليحصل على ركلة جزاء ويسجلهل بنفسها في الدقيقة 10+90.

الفوز رفع رصيد نادي قطر إلى النقطة الـ 16 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري.

فيما توقف رصيد الشمال عند 19 نقطة وتواجد في المركز الخامس.

عبد القادر لعب مع نادي قطر 13 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفا.