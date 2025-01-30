سجل وصنع.. عبد القادر يقود قطر للفوز على الشمال في الوقت القاتل
الخميس، 30 يناير 2025 - 18:22
كتب : FilGoal
قاد أحمد عبد القادر نادي قطر لتحقيق فوزا ثمينا على حساب الشمال ضمن منافسات الدوري القطري.
ويلعب عبد القادر في صفوف نادي قطر معارا من الأهلي حتى نهاية الموسم.
وفاز نادي قطر على نظيره الشمال 2-1 ضمن الجولة 14 من الدوري القطري.
وتسبب عبد القادر في طرد باباكار حارس فريق الشمال بعدما تدخل عليه بعنف في الدقيقة 38.
وصنع عبد القادر الهدف الأول لنادي قطر بعد تمريرة في اتجاه عطاء محمد الذي سجل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الاضئع من الشوط الأول.
هدف |
أحمد عبدالقادر يسجل الهدف الثاني لنادي قطر أمام الشمال من ركلة جزاء#نادي_قطر_الشمال || #دوري_نجوم_اُريدُ#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/Dzj32azcif— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 30, 2025
وأدرك الجزائري يغداد بونجاح هدف التعادل لنادي قطر عند الدقيقة 82 من ركلة جزاء.
هدف |
بغداد بو نجاح يدرك التعادل للشمال من ركلة جزاء في الدقيقة 82#نادي_قطر_الشمال || #دوري_نجوم_اُريدُ#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/NgD0qsHET7— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 30, 2025
وتوغل عبد القادر في منطقة جزاء الشمال ليحصل على ركلة جزاء ويسجلهل بنفسها في الدقيقة 10+90.
هدف |
أحمد عبدالقادر يسجل الهدف الثاني لنادي قطر أمام الشمال من ركلة جزاء#نادي_قطر_الشمال || #دوري_نجوم_اُريدُ#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/Dzj32azcif— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 30, 2025
الفوز رفع رصيد نادي قطر إلى النقطة الـ 16 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري.
فيما توقف رصيد الشمال عند 19 نقطة وتواجد في المركز الخامس.
عبد القادر لعب مع نادي قطر 13 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفا.