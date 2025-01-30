رابطة الأندية تقرر إيقاف ثلاثي بيراميدز وغرامة مالية على الأهلي

أعلنت رابطة الأندية عقوبات مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

وقررت الرابطة إيقاف أحمد توفيق لاعب بيراميدز مباراتين وتوقيع غرامة مالية 5 آلاف جنيه بسبب طرده نتيجة اللعبة الخطرة.

وتلقى توفيق بطاقة حمراء خلال المباراة بعد التحام مع كريم الدبيس لاعب الأهلي، ليقرر محمود البنا حكم المباراة إشهار البطاقة الحمراء للاعب بيراميدز بعد العودة لتقنية الفيديو.

كما قررت إيقاف ثنائي بيراميدز كريم حافظ وأحمد الشناوي مباراة واحدة وغرامة 5 آلاف جنيه بسبب الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.

ووقعت الرابعة 50 ألف جنيه على نادي بيراميدز بسبب حصول الفريق على 6 بطاقات (صفراء وحمراء) خلال المباراة، بالإضافة إلى غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 100 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي من الجماهير.

وانتهت مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 21 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف خلف الزمالك صاحب الوصافة.