كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن مد القيد ليوم واحد
الخميس، 30 يناير 2025 - 17:36
كتب : هاني العوضي
أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مد فترة القيد للأندية لمدة يوم واحد.
وبذلك تقرر غلق باب القيد يوم السبت 1 فبراير المقبل بدلا من 31 يناير الجاري.
ويأتي ذلك نظرا لأن يوم الجمعة الموافق 31 يناير إجازة رسمية في مصر.
وأقيمت خمس جولات من مسابقة دوري المحترفين حتى الآن بتصدر الأهلي.
وحقق الأهلي العلامة الكاملة بالفوز في الخمس جولات آخرهم مواجهة الزمالك.
ويتقاسم فريقا الزمالك والاتحاد المركز الثاني بـ 9 نقاط بعد أربعة انتصارات وهزيمة واحدة.
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