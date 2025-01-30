كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن مد القيد ليوم واحد

الخميس، 30 يناير 2025 - 17:36

كتب : هاني العوضي

كرة السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مد فترة القيد للأندية لمدة يوم واحد.

وبذلك تقرر غلق باب القيد يوم السبت 1 فبراير المقبل بدلا من 31 يناير الجاري.

ويأتي ذلك نظرا لأن يوم الجمعة الموافق 31 يناير إجازة رسمية في مصر.

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وأقيمت خمس جولات من مسابقة دوري المحترفين حتى الآن بتصدر الأهلي.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة بالفوز في الخمس جولات آخرهم مواجهة الزمالك.

ويتقاسم فريقا الزمالك والاتحاد المركز الثاني بـ 9 نقاط بعد أربعة انتصارات وهزيمة واحدة.

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