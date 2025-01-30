غزل المحلة يعلن محمود فتح الله مدربا عاما للفريق

أعلن نادي غزل المحلة تعيين محمود فتح الله مدربا عاما للفريق الأول.

وبدأ محمود فتح الله مشواره مع غزل المحلة كمسيرته كلاعب قبل أن ينتقل لصفوف الزمالك.

ويتولى شوقي غريب قيادة غزل المحلة الفنية.

ويلعب غزل المحلة مباراته المقبلة أمام فاركو ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري بعد غدا السبت.

من هو محمود فتح الله

عمل فتح الله في منصب المدرب العام بفريق بيراميدز بعد شهور قليلة من اعتزاله كرة القدم بقميص فريق النجوم.

محمود فتح الله رغم مركزه كمدافع إلا أنه أحد أبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم المصرية، المدافع الهداف نجح في تسجيل 49 هدفا في مسابقة الدوري المصري مع مختلف الأندية ويتخطى عددا من النجوم والأساطير الهدافين.

نجح فتح الله التسجيل بقميص كل الأندية التي لعب لها حتى مع منتخب مصر ولم يمنعه مركزه كمدافع من هوايته المفضلة، وكان فتح الله أحد عناصر الجيل الذهبي لمنتخب مصر وحقق لقبي كأس أمم إفريقيا في 2008 و2010.

لفت فتح الله الأنظار في موسم 2005 مع غزل المحلة ليكتب ظهوره الدولي الأول مع منتخب مصر في مارس 2005، وبعد مسيرة مميزة مع زعيم الفلاحين انتقل فتح الله إلى الزمالك في صيف 2007 ولمدة سبعة مواسم كاملة.

نجح فتح الله خلال فترته مع القلعة البيضاء في التتويج بلقب كأس مصر 3 مرات وبعد مسيرته مع الزمالك انتقل إلى طلائع الجيش ومنه للإنتاج الحربي لمدة موسمين قبل أن يخرج فترة احتراف قصيرة مع النجمة اللبناني.

وبعد عودته من لبنان لعب فتح الله لمدة ستة أشهر مع المقاولون العرب قبل أن ينتقل إلى النجوم ليختتم مسيرته بعد خوض موسم مع الفريق.

ونجح مدافع منتخب مصر في تسجيل أهداف بالدوري المصري بقميص كل الأندية التي مثلها ورفع رصيده قبل الاعتزال إلى 49 هدفا وأصبح هداف المدافعين في تاريخ مسابقة الدوري.

وكتب فتح الله رقما مميزا وقت تواجده مع الإنتاج الحربي بعدما أصبح الهداف التاريخي للنادي قبل أن يحطم باسم مرسي رقمه فيما بعد.