عودة من جديد.. ألميرون يرتدي قميص أتلانتا يونايتد الأمريكي

الخميس، 30 يناير 2025 - 17:24

كتب : FilGoal

ميجيل ألميرون - نيوكاسل يونايتد

أعلن نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي ضم الباراجوياني ميجيل ألميرون قادما من نيوكاسل الإنجليزي.

ووقع صانع الألعاب على عقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي.

ولا يعد ألميرون غريبا على أتلانتا يونايتد إذ خاض موسمين بقميص الفريق قبل خوض التجربة الإنجليزية.

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وساهم ألميرون في فوز أتلانتا بلقب الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه.

وخاض منذ ذلك الحين 186 مباراة سجل خلالها 23 هدفا وصنع 11 مع جيوش المدينة.

صاحب الـ 30 عاما اكتفى في الموسم الجاري بخوض 14 مباراة فقط بواقع 412 دقيقة في جميع المسابقات دون أي مساهمات تهديفية.

وحقق ألميرون العديد من الجوائز في الدوري الأمريكي إذ تواجد في التشكيل المثالي لموسمي 2017 و2018 واختير كأفضل لاعب وافد في 2017 وأفضل لاعب شاب في 2017.

ومن المنتظر أن يبدأ موسم أتلانتا يونايتد يوم 23 فبراير الجاري بلقب مونتريال في أولى جولات الموسم الجديد من الدوري الأمريكي.

ميجيل ألميرون أتلانتا يونايتد الدوري الأمريكي نيوكاسل
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