البنك الأهلي يضم صانع ألعاب بترول أسيوط

الخميس، 30 يناير 2025 - 17:21

كتب : رضا السنباطي

حسن أحمد - نادي البنك الأهلي

أتم نادي البنك الأهلي إجراءات التعاقد مع حسن أحمد لاعب نادي بترول أسيوط خلال فتر الانتقالات الشتوية الجارية.

وتمتد فترة الانتقالات الشتوية في الدوري المصري حتى يوم 8 فبراير المقبل.

وأعلن نادي البنك الأهلي بشكل رسمي ضم حسن أحمد قادما من صفوف بترول أسيوط.

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وسينضم لاعب الوسط المهاجم لصفوف البنك الأهلي لمدة 3 مواسم ونصف.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن نادي البنك الأهلي طلب التعاقد مع عبده يحيى لاعب غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وينتظر البنك الأهلي موقف غزل المحلة وتحديد مطالبه للتخلي عن عبده يحيى.

ولعب عبده يحيى 10 مباريات مع غزل المحلة بالموسم الحالي وسجل هدفا وصنع هدفين بجميع المسابقات.

صاحب الـ25 عاما قضى الجزء الثاني من الموسم قبل الماضي معارا للنادي المصري.

ولعب عبده يحيى مع المصري 13 مباراة وسجل هدفين قبل العودة لغزل المحلة في الموسم المنصرم.

وقبل بداية الموسم الحالي أعلن غزل المحلة تجديد عقد عبده يحيى لمدة 3 سنوات.

البنك الأهلي بترول أسيوط
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