الثالث.. برشلونة يجدد تعاقد بيدري حتى 2030

الخميس، 30 يناير 2025 - 17:16

كتب : FilGoal

برشلونة ضد قادش

أعلن نادي برشلونة الإسباني تمديد تعاقد بيدري حتى 2030.

بيدري

النادي : برشلونة

برشلونة

وانضم بيدري قادما من لاس بالماس في 2020 وأصبح من عناصر الفريق الرئيسية منذ أن كان عمره 17 عاما.

وكان تعاقد بيدري قد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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وأصبح بيدري ثالث لاعب يجدد تعاقده مع برشلونة مؤخرا بعد جيرارد مارتن حتى 2028 ورونالد أراوخو حتى 2031.

صاحب الـ 22 عاما مستمر لـ 5 مواسم أخرى بقميص البلاوجرانا.

وخاض بيدري 32 مباراة الموسم الجاري مع برشلونة في جميع المسابقات سجل 4 وصنع 4.

وإجمالا ظهر بيدري بقميص برشلونة في 175 مباراة سجل 24 هدفا وصنع 17 وتوج بـ 4 ألقاب محلية.

وساهم مع منتخب إسبانيا الأولمبي بحصد فضية أولمبياد طوكيو 2020، ومع المنتخب الأول ساهم في حصد لقب يورو 2024.

بيدري برشلونة الدوري الإسباني
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