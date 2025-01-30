الثالث.. برشلونة يجدد تعاقد بيدري حتى 2030

أعلن نادي برشلونة الإسباني تمديد تعاقد بيدري حتى 2030.

بيدري النادي : برشلونة برشلونة

وانضم بيدري قادما من لاس بالماس في 2020 وأصبح من عناصر الفريق الرئيسية منذ أن كان عمره 17 عاما.

وكان تعاقد بيدري قد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأصبح بيدري ثالث لاعب يجدد تعاقده مع برشلونة مؤخرا بعد جيرارد مارتن حتى 2028 ورونالد أراوخو حتى 2031.

Pedri has something to tell you 🫵 pic.twitter.com/oGoTYRbiAB — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 30, 2025

صاحب الـ 22 عاما مستمر لـ 5 مواسم أخرى بقميص البلاوجرانا.

وخاض بيدري 32 مباراة الموسم الجاري مع برشلونة في جميع المسابقات سجل 4 وصنع 4.

وإجمالا ظهر بيدري بقميص برشلونة في 175 مباراة سجل 24 هدفا وصنع 17 وتوج بـ 4 ألقاب محلية.

وساهم مع منتخب إسبانيا الأولمبي بحصد فضية أولمبياد طوكيو 2020، ومع المنتخب الأول ساهم في حصد لقب يورو 2024.