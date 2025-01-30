سكاي: توتنام ينافس 4 فرق إنجليزية على ضم مهاجم بايرن

الخميس، 30 يناير 2025 - 17:06

كتب : FilGoal

ماتياس تيل - بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد

أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي توتنام يخوض مفاوضات مكثفة مع بايرن ميونيخ من أجل استعارة ماتيس تيل.

وأوضح التقرير أن توتنام ينافس كل من تشيلسي وأستون فيلا ومانشستر يونايتد وأرسنال الذين يحاولون ضم اللاعب في الأيام القليلة المتبقية من فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف التقرير أن هناك أندية من الدوري الألماني، والفرنسي ترغب في ضم اللاعب أيضا.

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وأقترب تيل من الرحيل من بايرن بعدما أبلغ النادي برغبته في خوض تجربة جديدة.

وقال ماكس إيبرل المدير التنفيذي لبايرن في تصريحات للصحفيين: "تحدثنا في ديسمبر، وقال ماتيس إنه يريد اللعب باستمرار. الآن يقول إنه يريد الرحيل، لا يوجد ضغائن بيننا".

وكانت شبكة سكاي قد ذكرت يوم الثلاثاء أن ماتيس تيل قرر الرحيل عن ناديه فورا وأبلغ النادي بذلك.

وأوضح تقرير الأربعاء أن أرسنال يرغب في ضم المهاجم الفرنسي لتعويض غياب بوكايو ساكا وجابريل جيسوس للإصابة.

فيما يستهدف يونايتد ضم تيل مع اقتراب لاعبيه ماركوس راشفورد وأليخاندرو جارناتشو من الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية.

اللاعب الشاب لا يشارك كثيرا مع بايرن من انتقاله إلى الفريق في صيف 2022.

وأضاف التقرير أن المهاجم الفرنسي سيحدد وجهته في الأيام القليلة المقبلة قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر التقرير أن تيل اتخذ هذا القرار بعدما لم يشارك في أي دقيقة بالمباريات الثلاثة الاخيرة لبايرن.

وأفادت جريدة ليكيب أن تيل على رادار تشيلسي وأندية إنجليزية أخرى.

وأضاف تقرير الجريدة الفرنسية أن آينتراخت فرانكفورت وأولمبيك مارسيليا مهتمان أيضا بضم المهاجم الفرنسي الشاب.

على مدار موسمين ونصف لعب تيل مع بايرن 82 مباراة بمختلف المسابقات وسجل 16 هدفا.

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