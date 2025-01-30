فنربخشة يعلن ضم مدافع سان جيرمان
الخميس، 30 يناير 2025 - 16:54
كتب : FilGoal
أعلن نادي فنربخشة التركي يوم الخميس ضم ميلان شكرينيار قادما من باريس سان جيرمان.
ميلان شكرينيار
النادي : باريس سان جيرمان
وانضم اللاعب السلوفاكي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
وأفاد النادي عبر موقعه: "توصل نادينا إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن انتقال ميلان سكرينيار على سبيل الإعارة".
وأضاف "وقع ميلان سكرينيار عقدًا يربطه بنا حتى نهاية الموسم".
شكرينيار انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023 بعد 6 سنوات قضاها بقميص إنتر ميلان.
ولعب الدولي السلوفاكي 37 مباراة بقميص باريس سان جيرمان وسجل هدفا.
على الصعيد الدولي، لعب شكرينيار مع منتخب سلوفاكيا في 77 مباراة.
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