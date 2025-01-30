خبر في الجول - صفقة تبادلية بين سموحة ومودرن سبورت

الخميس، 30 يناير 2025 - 16:23

كتب : عمرو نبيل هاني العوضي

حسام حسن - عمرو السيسي

أجرى ناديا سموحة ومودرن سبورت صفقة تبادلية حسبما علم FilGoal.com.

عمرو السيسي

النادي : مودرن سبورت

حسام حسن

النادي : سموحة

مودرن سبورت
سموحة

وانتقل حسام حسن من سموحة لمودرن سبورت، فيما انضم عمرو السيسي من مودرن سبورت لسموحة بالإضافة لدفع مقابل مادي.

وسيمتد تعاقد السيسي مع سموحة لمدة موسم ونصف.

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وسبق أن كشف طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري عدم إتمام تعاقد فريقه مع عمرو السيسي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال يوسف لـ FilGoal.com: "فاوضنا مودرن سبورت للتعاقد مع عمرو السيسي وحصلنا على موافقة مبدئية منهم خلال الفترة الماضية ولكن سموحة دخل في المفاوضات وعطل إتمام الصفقة".

وانضم السيسي لمودرن سبورت في يناير الماضي قادما من الزمالك في صفقة تبادلية بناصر ماهر الذي انتقل للأبيض.

ولم يشارك صاحب الـ 30 عاما سوى في 6 مباريات منذ بداية الموسم الحالي مع مودرن سبورت ولم يسجل أو يصنع خلالهما.

حسام حسن الهداف التاريخي لنادي سموحة خاض الموسم الجاري شارك في 10 مباريات سجل 3 وصنع 1.

وارتدى حسام حسن قمصان سموحة والداخلية وطلائع الجيش والأهلي في الدوري المصري، وإجمالا سجل 80 هدفا في مسيرته.

وسجل صاحب الـ 31 عاما 71 هدفا في الدوري المصري بواقع 66 هدفا مع سموحة و2 مع الأهلي و2 مع الداخلية و1 مع طلائع الجيش.

حسام حسن عمرو السيسي الدوري المصري مودرن سبورت
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