اتحاد الكرة يعلن إلغاء الإجازات حتى نهاية القيد الشتوي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء جميع الإجازات بما فيها الأسبوعية بسبب القيد الشتوي الجاري.

ويمتد القيد الشتوي في مصر حتى يوم 8 فبراير المقبل.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم أن مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد قد قرر إلغاء جميع الإجازات بما فيها الأسبوعية في إدارات شئون اللاعبين والمالية حتى نهاية موعد القيد الشتوي.

ويأتي ذلك تسهيلا على الأندية وتلبية لاحتياجاتها لتدعيم صفوفها في سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن قبل انطلاق شهر يناير عن مد القيد حتى يوم 8 فبراير.

بينما يتم غلق القيد الإفريقي للأندية المشاركة في المسابقات القارية غدا الجمعة.

ويشارك الأهلي وبيراميدز في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

بينما الزمالك والمصري يشاركان في بطولة الكونفدرالية.

وحسمت الفرق المصرية الأربعة تواجدها في ربع النهائي بانتظار القرعة لتحديد المنافسين.