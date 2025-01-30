لايبزيج يضم تشافي سيمونز نهائيا

الخميس، 30 يناير 2025 - 16:07

كتب : FilGoal

تشافي سيمونز

أعلن نادي لايبزيج يوم الخميس تحويل استعارة تشافي سيمونز من باريس سان جيرمان إلى انتقال نهائي.

الدولي الهولندي يلعب في صفوف لايبزيج على سبيل الإعارة منذ صيف 2023.

وأفاد النادي الألماني عبر موقعه: "توصلنا لاتفاق مع باريس سان جيرمان على ضم اللاعب بشكل نهائي".

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ووقع اللاعب على عقد يربطه بلايبزيج حتى صيف 2027.

وذكرت جريدة بيلد أن لايبزيج سيدفع 50 مليون يورو لباريس سان جيرمان.

وأضاف التقرير أن ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي كانوا مهتمين بضم تشافي سيمونز.

ولعب سيمونز 60 مباراة مع لايبزيج في مختلف المسابقات خلال فترة الإعارة.

وسجل اللاعب الهولندي 15 هدفا وصنع 19 مع الفريق الألماني.

على الصعيد الدولي، أحرز تشافي سيمونز 3 أهداف خلال 24 مباراة مع منتخب هولندا.

تشافي سيمونز لايبزيج
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