خبر في الجول - معلول وبنشرقي يتواجدان في الأهلي استعدادا لمواجهة مودرن سبورت

الخميس، 30 يناير 2025 - 15:56

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - علي معلول - الأهلي

تواجد الثنائي علي معلول وأشرف بنشرقي في مقر النادي الأهلي اليوم الخميس قبل انطلاق مران الفريق.

أشرف بنشرقي

النادي : لاعب حر

علي معلول

النادي : لاعب حر

الأهلي

ويبدأ الأهلي تدريباته اليوم الخميس بعد الراحة التي منحها مارسيل كولر المدير الفني للاعبين لمدة 48 ساعة.

وعلم FilGoal.com أن المران قد شهد تواجد علي معلول ظهير أيسر الفريق وأشرف بنشرقي الوافد الجديد.

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ومن المنتظر إعلان النادي الأهلي بشكل رسمي ضم بنشرقي ضمن صفوفه مساء اليوم الخميس عبر منصاته الرسمية.

وتواجد معلول في المران بشكل طبيعي رغم تصريحات وكيله باستقرار اللاعب على الرحيل لرفع الحرج عن النادي الأهلي.

وكشف نادي الريان يوم 23 يناير عن إصابة بن شرقي بتمزق في العضلة الأمامية للرجل اليمنى خلال تدريبات الفريق، ويحتاج اللاعب للعلاج 10 أيام قبل العودة للمشاركة في المباريات.

ويكشف FilGoal.com تفاصيل راتب المغربي مع الأهلي عند انضمامه.

وسيحصل المغربي على راتب قدره مليون دولار في الموسم الواحد بالإضافة لـ 25 مليون جنيه مصري ليصبح الإجمالي مليون ونصف المليون دولار.

وبعد رحيل ينشرقي من الزمالك وقع للريان ثم الجزيرة الإماراتي وعاد مجددا للريان بعقد ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وخاض الجناح المغربي البالغ 28 عاما 109 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.

كما توج بـ 6 ألقاب بواقع 2 دوري مصري و2 كأس مصر و1 كأس السوبر الإفريقي و1 كأس السوبر المصري.

وأعلن جون إدوارد رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال التونسي علي معلول في وقت سابق، رحيل اللاعب عن صفوف الفريق الأحمر.

وتعافى الظهير الأيسر التونسي معلول من الإصابة التي تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي أمام الترجي بقطع في وتر أكيليس.

وكان الأهلي قد رفع اسم علي معلول من قائمة الفريق للموسم الجديد، مع وضعه في قائمة الانتظار وتجديد تعاقده لمدة موسم واحد.

اللاعب التونسي صاحب الـ34 عاما انضم إلى الأهلي قادما من الصفاقسي في عام 2016.

ومنذ ذلك الحين خاض معلول 287 مباراة مع الأهلي سجل خلالهم 51 هدفا وصنع 83 آخرين.

وفي الموسم الماضي شارك معلول في 29 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثمانية.

وتوج معلول مع الأهلي بالدوري المصري خمس مرات ومثلهم لكأس السوبر المصري وأربعة لكأس مصر.

كما ظفر بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات ومرتين لكأس السوبر الإفريقي.

هذا بالإضافة لحصوله على برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وارتدى معلول شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مسيرته في مباراة الجونة بالدوري المصري في شهر مايو الماضي.

الأهلي أشرف بنشرقي علي معلول
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