الدحيل يعلن ضم حكيم زياش

أعلن نادي الدحيل القطري يوم الخميس ضم المغربي حكيم زياش في فترة الانتقالات الشتوية.

كان نادي جالاتا سراي قد أعلن قبل ساعات فسخ تعاقده مع زياش بالتراضي.

وأفاد الدحيل عبر حسابه على إكس: "مرحباً بك في الدحيل.. حكيم زياش".

ووصل زياش إلى قطر يوم الأربعاء تمهيدا للانضمام إلى فريق الدحيل، وخضع للكشف الطبي.

ولم يعلن النادي مدة التعاقد أو قيمة الصفقة.

ويرتدي الدولي المغربي القميص رقم 93 مع الفريق القطري.

وتعثر انتقال المغربي حكيم زياش إلى النصر الإماراتي في اللحظات الأخيرة، وفقا لتقارير إماراتية.

وكان من المقرر أن يصل زياش يوم الثلاثاء إلى دبي من أجل إتمام الانتقال لصفوف النصر الإماراتي لكنه تراجع عن قراره.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، فإن زياش تلقى عرضا مغريا من الدوري القطري ليقرر تحويل وجهته من دبي إلى الدوحة.

وأوضحت التقارير أن العربي القطري قدما عرضا ماليا لزياش أعلى من نظيره النصر الإماراتي.

فيما أشارت تقارير آخرى إلى حسم نادي الدحيل القطري لصفقة زياش على حساب العربي والنصر.

وقرر نجم منتخب أسود الأطلس مغادرة جالاتا سراي التركي بسبب خلافات مستمرة مع إدارة النادي والمدرب، ما دفعه للتفكير في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

انضم زياش إلى جالاتا سراي في 2023 معارا، قبل أن يصبح انتقاله نهائيا في يوليو 2024.

غير أن تجربته مع النادي التركي لم تكن ناجحة بسبب تعرضه لإصابات متكررة أثرت على مستواه وأبعدته عن عدد كبير من المباريات.

وشارك زياش هذا الموسم في 11 مباراة فقط، بينها 5 مباريات بالدوري التركي و3 بالدوري الأوروبي، دون أن ينجح في تسجيل أي هدف.