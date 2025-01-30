خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع بيراميدز لاستعارة محمد بوبو

الخميس، 30 يناير 2025 - 15:29

كتب : عمرو نبيل

بيراميدز - الاتحاد - بوبو - مصطفى إبراهيم

أتم نادي البنك الأهلي اتفاقه مع بيراميدز من أجل الحصول على خدمات محمد رضا بوبو على سبيل الإعارة.

ويسعى البنك الأهلي لتدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي قد أتم اتفاقه مع بيراميدز لضم بوبو على سبيل الإعارة.

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وشهد الاتفاق بين الطرفين على انتقال اللاعب صاحب الـ 24 عاما حتى نهاية الموسم.

ولم يخض بوبو لاعب وسط بيراميدز سوى 3 مباريات فقط هذا الموسم بواقع 180 دقيقة.

وكان محمد بوبو قد انتقل إلى صفوف بيراميدز في صيف 2023 قادما من مودرن فيوتشر.

ويرتبط بوبو بتعاقد مع بيراميدز حتى صيف 2028.

وخاض بوبو 29 مباراة مع بيراميدز منذ انضمامه للفريق.

وساهم لاعب الوسط في خمسة أهداف مع بيراميدز بتسجيل هدفين وصناعة 3 آخرين.

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