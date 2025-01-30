كوفاسيتش يتحدث عن صدام سيتي ضد ريال مدريد أو بايرن

تحدث ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط مانشستر سيتي عن المواجهة القوية التي تنتظر فريقه في ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

سيتي فاز على كلوب بروج 3-1 وتأهل للملحق من المركز 22 ليلاقي ريال مدريد صاحب المركز الـ11 أو بايرن الـ12، وهو ما ستحدده القرعة يوم الجمعة.

وقال كوفاسيتش في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كل فريق في دوري أبطال أوروبا صعب، أولا وقبل كل شيء نحن سعداء بالتأهل لأن دور المجموعات كان صعبا بالنسبة لنا لم يكن الأمر سهلا".

وأضاف الدولي الكرواتي "لقد تأهلنا وهذا هو الأهم، من سنواجه بعد ذلك سيكون صعبا، لذا لا يهمني هوية منافسنا".

وتابع "كان علينا الفوز أمام كلوب بروج ولم يكن الشوط الأول سيئا لكننا لم نتمكن من التسجيل أو خلق الفرص ثم استقبلنا هدفا".

وواصل "نحن سعداء لأننا سجلنا وتمكنا من الفوز بالمباراة في النهاية، وقدمنا أداءا جيدا".

وأكمل "كنا نعلم أننا بحاجة إلى التقدم وفي الشوط الثاني أظهرنا شخصية رائعة ورغبة كبيرة في الفوز والتأهل وكان الجمهور خلفنا، كانت الأجواء مذهلة".

دخل مانشستر سيتي المباراة ويحتاج للفوز فقط لا غير من أجل اللحاق بالملحق بعد نتائج مخيبة في دوري الأبطال.

ورغم تأخر مانشستر سيتي في الشوط الأول عن طريق النيجيري رافائيل أونيديكا لاعب كلوب بروج في الدقيقة 45.

إلا أن مانشستر سيتي نجح في الشوط الثاني في العودة وتحقيق الفوز بثلاثية.

سجل التعادل لمانشستر سيتي كوفاسيتش في الدقيقة 53، قبل أن يسجل مدافع كلوب بروج جويل أوردونيز بالخطأ في مرماه بعد عرضية من يوشكو جفارديول.

وفي الدقيقة 77 نجح سافينيو في تسجيل الهدف الثالث، ليضمن الفوز لفريقه.

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