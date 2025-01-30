خبر في الجول - أجايي يفسخ تعاقده مع سموحة

فسخ النيجيري جونيور أجايي تعاقده مع ناديه سموحة بالتراضي.

جونيور أجاي النادي : لاعب حر سموحة

وحسبما علم FilGoal.com فإن الدولي النيجيري حصل على جزء من مستحقاته وتنازل عن 300 ألف دولار لفسخ عقده.

الجناج الذي أتم أمس الأربعاء عامه الـ 29 أصبح لاعبا حرا قبل 6 أشهر على نهاية تعاقده مع سموحة.

واكتفى أجايي بخوض مباراتين لمدة 21 دقيقة فقط في الدوري المصري هذا الموسم صنع خلالها هدفا جاء ضد غزل المحلة.

وشهدت تجربة أجايي مع سموحة العديد من الأزمات أبرزها إصابة أبعدته عن المشاركة في المباريات لما يقارب موسم كامل، والتهديد بفسخ التعاقد.

وخاض أجايي بقميص سموحة 8 مباريات سجل 4 أهداف وصنع هدفا خلال 195 دقيقة.

وارتدى أجايي قمصان فرق شوتنج ستارز النيجيري والصفاقسي التونسي والأهلي والنصر الليبي وأخيرا سموحة.

ويمتلك أجايي مباراة دولية واحدة بقميص نيجيريا جاءت ضد صربيا في 2018.

وسبق وأن شارك في أولمبياد ريو 2016 مع النسور الخضر.