بتروجت يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم رشاد المتولي

الخميس، 30 يناير 2025 - 14:06

كتب : FilGoal

رشاد المتولي - عمر صلاح - بتروجت

كشف محمد أيمن المشرف العام على الكرة في بتروجت حقيقة مفاوضات الأهلي لضم رشاد المتولي قائد الفريق.

وارتبط اسم صانع ألعاب بتروجت بالانتقال للأهلي وفقا للتقارير في الساعات الأخيرة.

وقال المشرف العام على الكرة في بتروجت عبر أون تايم سبورتس: "لا توجد أي مفاوضات رسمية من الأهلي لضم رشاد المتولي".

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وخاض المتولي 10 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم سجل 2 وصنع 2.

ويمتد تعاقد صاحب الـ 24 عاما مع بتروجت في صيف الموسم الجاري، أي أنه يحق له التوقيع لأي نادٍ للانضمام له بشكل حر بدءا من الموسم المقبل.

وأضاف "لن يرحل أي لاعب من بتروجت في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، نريد الحفاظ على قوام الفريق الأساسي".

وواصل "الزمالك لم يفاوضنا لضم أي لاعب بشكل رسمي".

وأكمل "ربما كان هناك محادثات من الأندية الأخرى عن طريق وكلاء لكن دون وجود عروض رسمية من مجالس الإدارات".

وأتم "مفاوضات انضمام أحمد رضا للأهلي انتهت بشكل سريع وسلاسة نظرا لتفاهم الأطراف ورغبة اللاعب التي حسمت الانتقال".

وأتم "هو لاعب جيد ومقاتل في الملعب ويمتلك الجودة ومع كامل احترامي نحن نفتقد لاعبين بجودة أحمد رضا وقريبا سينضم لمنتخب مصر".

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