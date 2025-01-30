الاتفاق يعلن فك ارتباطه بـ ستيفن جيرارد

أعلن نادي الاتفاق السعودي يوم الخميس فك ارتباطه بالإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب الفريق.

وقرر النادي الانفصال عن المدرب وإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.

وأفاد النادي في بيان: "أعلن نادي الاتفاق وستيفن جيرارد اليوم عن توصلهما إلى اتفاق متبادل لإنهاء العلاقة بينهما، وذلك بعد التوصل إلى تفاهم ودي بين الطرفين".

وتعليقًا على هذا القرار، قال رئيس النادي سامر المسحل: "أولا وقبل كل شيء، نتقدم بخالص الشكر لستيفن على تفانيه وجهوده خلال فترة عمله مع النادي".

وأضاف "في بعض الأحيان، لا تسير الأمور كما هو مخطط لها، لكن الأسس القوية التي ساهم في بنائها ستضمن مستقبلًا مشرفًا على المدى الطويل".

وأكمل "لقد أحدث جيرارد تغييرا إيجابيا في النادي، وهذا أمر لن يُنسى أبدًا".

وأتم "هذا القرار، الذي تم اتخاذه بالاحترام المتبادل والاتفاق المشترك، يصب في مصلحة ستيفن والنادي معًا بينما نمضي قدمًا".

من جانبه، قال ستيفن جيرارد: "أود أن أعبر عن امتناني للنادي واللاعبين والجماهير وكل من كان جزءًا من هذه التجربة، على الفرصة والدعم الذي تلقيته خلال فترتي هنا، وخاصة الرئيس سامر المسحل، والرئيس التنفيذي حمد المطوع، ورئيس لجنة كرة القدم حاتم المسحل".

وأضاف "منذ اليوم الأول تم الترحيب بي بحرارة، واستمتعت بفرصة العمل في بلد جديد بثقافة مختلفة. لقد تعلمت الكثير، وكانت تجربة إيجابية لي ولعائلتي. لكن كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها، وأحيانًا لا تسير الأمور كما نرغب".

وواصل "أغادر وأنا أكن احترامًا كبيرًا للنادي والبلد. وليس لدي أدنى شك في أن الجهود المبذولة ستؤتي ثمارها في المستقبل وأتمنى للفريق كل التوفيق فيما تبقى من الموسم".

إلى ذلك، ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن المدرب السعودي سعد الشهري وقع رسمياً عقد تدريب الاتفاق حتى نهاية الموسم.

وأوضحت أن الشهري سيبدأ الإشراف على الفريق يوم الخميس.

وسبق لجيرارد أن عبّر عن رغبته في الاستقالة خلال الصيف الماضي لكنه لم يفعل حينها، حسب التقرير.

ويعاني الاتفاق من تراجع النتائج تحت قيادة ستيفن جيرارد في الموسم الحالي.

ويحتل الاتفاق المركز 12 في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الحالي برصيد 19 نقطة.

هذا الموسم حقق الاتفاق مع جيرارد الفوز في 6 مباريات وتعادل في 4 وخسر 9.

فيما ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16.

الاتفاق كان قد أعلن في يوليو 2023 التعاقد مع المدرب الإنجليزي بعقد لمدة عامين لقيادة الفريق، ثم جدد عقده حتى 2027.

جيرارد قاد الفريق في موسمه الأول 2023/24 لاحتلال المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة.

الاتفاق خاض حينها 34 مباراة في الدوري فاز بـ 12 مباراة وتعادل في 12 وخسر في 10 مباريات.