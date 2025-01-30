للسير على خطى علاء إبراهيم؟ الجزيرة الأردني يضم عمرو مرعي

الخميس، 30 يناير 2025 - 13:01

كتب : حامد وجدي

عمرو مرعي - الجزيرة الأردني

أعلن نادي الجزيرة الأردني ضم عمرو مرعي في صفقة انتقال حر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المهاجم الدولي وقع على عقد حتى نهاية الموسم الجاري.

وكانت آخر تجارب اللاعب بقميص البطين السعودي منذ بداية الموسم.

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صاحب الـ 32 عاما يخوض ثالث تجاربه الاحترافية بعد النجم الساحلي التونسي والبطين السعودي.

وارتدى عمرو مرعي قمصان وادي دجلة والداخلية وإنبي ومصر للمقاصة وطلائع الجيش والمصري والمقاولون العرب محليا.

ويمتلك مرعي 36 هدفا خلال 193 في الدوري المصري بالإضافة لـ 16 تمريرة حاسمة.

وسبق ان ارتدى قميص منتخب مصر في مباراتين دوليتين ضد قطر في 2013 وغانا في 2017 دون أن يسجل.

ويحتل الجزيرة الأردني المركز الثامن في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من 11 مباراة.

ويستعد الفريق لمواجهة الحسين إربد في يوم 7 فبراير المقبل وربما يكون الظهور الأول للمهاجم المصري.

وسبق أن ارتدى علاء إبراهيم قميص الوحدات الأردني في 2005 وتوج آنذاك بلقب هداف المسابقة برصيد 14 هدفا.

وحقق نادي الجزيرة لقب الدوري الأردني من قبل في 3 مناسبات آخرها عام 1956.

عمرو مرعي الجزيرة الأردني الدوري الأردني
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