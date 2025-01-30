مهاجم أستون فيلا يخضع للكشف الطبي مع النصر

أفادت جريدة الشرق الأوسط أن النصر السعودي توصل لاتفاق نهائي مع أستون فيلا للتعاقد مع لاعبه جون دوران.

سكاي: انهيار صفقة انتقال بونيفاس إلى النصر بنسبة 100%

وأضاف التقرير أن المهاجم الكولومبي البالغ من العمر 21 عاما سيخضع للكشف الطبي يوم الخميس في لندن قبل توقيع العقود.

ومن المتوقع أن يسافر دوران إلى العاصمة الرياض صباح يوم الجمعة للالتحاق بالفريق.

وسيوقع اللاعب الكولومبي على عقد لمدة 5 سنوات ونصف مع نادي النصر، وفقا للتقرير.

ولفت التقرير إلى أن إدارة النصر وضعت خطة بديلة بالاتفاق مع باير ليفركوزن بشأن فيكتور بونيفاس.

فيما ذكرت تقارير أخرى أن الصفقة ستكلف النصر نحو 77 مليون يورو.

سيعوض دوران رحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وسجل دوران 12 هدفاً في 29 مباراة مع أستون فيلا هذا الموسم، منها 7 وهو لاعب أساسي.

ومنذ انضمامه إلى أستون فيلا من شيكاغو فاير مقابل 17 مليون جنيه إسترليني في يناير 2023، سجل دوران 20 هدفاً في 78 مباراة مع أستون فيلا.