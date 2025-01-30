موقع UOL: بالميراس يوافق على انتقال روني إلى الريان القطري

الخميس، 30 يناير 2025 - 12:38

كتب : FilGoal

روني - بالميراس

وافق نادي بالميراس على بيع روني مهاجم وجناح الفريق إلى صفوف الريان القطري.

روني

النادي : بالميراس

الريان
بالميراس

وكشف موقع UOL في تقريره الذي أكده ESPN أن الريان القطري يقترب من ضم روني مهاجم بالميراس بصورة رسمية.

وشارك روني في الموسم التحضيري بأكمله مع بالميراس، لكن لم تتح له أي فرص في بطولة ولاية ساو باولو (باوليستا).

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ولم يتم إدراج اسم روني - 29 عاما- في أي مباراة بالجولات الخمس الأولى من قبل أبيل فيريرا المدير الفني.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة لكن بات روني قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الريان.

ويضم الريان بين صفوفه محمود تريزيجيه لاعب الأهلي المقبل بداية من الصيف.

وكان الريان قد أعلن الاستغناء عن خدمات أشرف بنشرقي بعد دفع الشرط الجزائي.

وكان قد ارتبط اسم روني بفريق سانتوس البرازيلي لكن اللاعب يفضل الانتقال خارج البرازيل.

وانضم روني إلى بالميراس في 2020 ولعب 283 مباراة ونجح في تسجيل 70 هدفا.

ويعتبر روني أفضل هداف لبالميراس في تاريخ كأس ليبرتادوريس برصيد 22 هدفا.

ويقع بالميراس في نفس المجموعة التي تضم الأهلي وإنتر ميامي وبورتو في كأس العالم للأندية.

بالميراس روني الريان
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