سكاي: انهيار صفقة انتقال بونيفاس إلى النصر بنسبة 100%

الخميس، 30 يناير 2025 - 11:57

كتب : FilGoal

فيكتور بونيفاس

أكدت شبكة سكاي سبورت ألمانيا انهيار صفقة انتقال فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن إلى النصر.

وكان المهاجم النيجيري على بعد خطوة من الانتقال إلى النصر، حسب تقارير عديدة.

لكن تقرير سكاي أوضح أن الصفقة فشلت بنسبة 100%.

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وأضاف التقرير أنه رغم الاتفاقات الشفهية واجتياز الفحص الطبي غير أن نادي النصر قرر استكمال الصفقة.

وعاد وفد إدارة النصر إلى السعودية بدون بونيفاس، حسب التقرير.

النصر قرر التعاقد مع جون دوران من أستون فيلا بدلا من بونيفاس.

وكانت إدارة ليفركوزن قد قررت يوم الأربعاء استبعاد بونيفاس من قائمة فريقه لمباراة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء ضد سبارتا براج خوفا من تعريض صفقة انتقاله إلى النصر للخطر.

وذلك بعدما توصل النصر لاتفاق مع ليفركوزن، لكن العقود لم توقع بعد، حسب التقرير.

فقد أوضحت شبكة ذا أثليتك أن النصر السعودي يفاضل بين فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن وجون دوران مهاجم أستون فيلا لضم أحدهما هذا الشتاء بعدما توصل لاتفاق مع كلاهما.

وكانت جريدة الرياضية السعودية قد ذكرت أن النيجيري فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن وافق على الانتقال إلى النصر السعودي هذا الشتاء.

بونيفاس غاب عن تدريبات فريقه يوم الثلاثاء بسبب مفاوضاته مع النصر السعودي، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

وأضاف التقرير أن بونيفاس سيوقع على عقد لمدة 4 مواسم مع النصر، في حالة إتمام المفاوضات بنجاح.

المهاجم النيجيري لعب 15 مباراة فقط هذا الموسم مع ليفركوزن في مختلف المسابقات بسبب تعرضه لعدة إصابات.

وسجل البالغ من العمر 24 عاما 8 أهداف وصنع 1.

أما المهاجم الكولومبي فقد لعب 29 مباراة وسجل 12 هدفا ولم يصنع أي أهداف.

فيكتور بونيفاس النصر باير ليفركوزن
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