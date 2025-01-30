10 مساهمات تهديفية.. ماذا قدم بنشرقي مع الريان هذا الموسم

ساعات قليلة قبل أن يعلن النادي الأهلي ضم المغربي أشرف بنشرقي بشكل رسمي في صفقة انتقال حر.

أشرف بنشرقي النادي : لاعب حر الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد انتهى من فيديو تقديم اللاعب والذي من المقرر عرضه مساء اليوم الخميس.

واجتاز بنشرقي الفحوصات الطبية بنجاح تمهيدا لإعلان انضمامه كسادس مغربي في تاريخ الأهلي.

وجاء انضمام بنشرقي في صفقة انتقال حر بعدما فسخ تعاقده مع الريان القطري بدفع الشرط الجزائي.

وانضم بنشرقي إلى الريان في صيف 2023 لمدة موسم وبعد انتهاء تعاقده انضم من جديد للفريق القطري هذا الموسم.

وكانت بداية بنشرقي بتسجيله في بطولة دوري أبطال آسيا فقط قبل أن يتم قيده بعد ذلك في قائمتي الفريق المحلية والقارية.

وخلال الموسم الجاري جاءت أرقام بنشرقي مع الريان كالآتي:

لعب: 16 مباراة

الدقائق: 1387 دقيقة

مساهمات تهديفية: 10

سجل: 4

صنع: 6

وآخر مباراة خاضهم بنشرقي بقميص الريان كانت أمام أم صلال في الدوري القطري.

ونجح بنشرقي وقتها في تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر بالمواجهة التي انتهت بفوز الريان 6-2.

وتعرض بنشرقي للإصابة في تلك المباراة وغاب على أثرها عن مواجهة الدحيل الأخيرة.

وكشف نادي الريان يوم 23 يناير عن إصابة بن شرقي بتمزق في العضلة الأمامية للرجل اليمنى خلال تدريبات الفريق، ويحتاج اللاعب للعلاج 10 أيام قبل العودة للمشاركة في المباريات.

ويكشف FilGoal.com تفاصيل راتب المغربي مع الأهلي عند انضمامه.

وسيحصل المغربي على راتب قدره مليون دولار في الموسم الواحد بالإضافة لـ 25 مليون جنيه مصري ليصبح الإجمالي مليون ونصف المليون دولار.

وبعد رحيل ينشرقي من الزمالك وقع للريان ثم الجزيرة الإماراتي وعاد مجددا للريان بعقد ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وخاض الجناح المغربي البالغ 28 عاما 109 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.

كما توج بـ 6 ألقاب بواقع 2 دوري مصري و2 كأس مصر و1 كأس السوبر الإفريقي و1 كأس السوبر المصري.