نيكو كوفاتش مديرا فنيا لـ بوروسيا دورتموند

الخميس، 30 يناير 2025 - 11:09

كتب : FilGoal

نيكو كوفاتش - فولفسبورج

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني تعيين نيكو كوفاتش مديرا فنيا للفريق خلفا لـ نوري شاهين.

وسيبدأ الكرواتي مهمته من يوم الأحد المقبل، وهو ما يعني عدم قيادته للفريق فنيا أمام هايدنهايم.

ويرتبط كوفاتش بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026.

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وسيعاونه روبرت كوفاتش في منصب المدرب المساعد والذي سبق وأن ارتدى قميص الأصفر والأسود من قبل.

وصرّح كوفاتش قائلا عبر موقع النادي الرسمي: "علينا أن نعمل من أجل تمثيل بوروسيا دورتموند بأفضل طريقة ممكنة في دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني وكأس العالم للأندية في الصيف المقبل".

ولا يعد كوفاتش غربيا على الكرة الألمانية إذ قضى مسيرته الرياضية كلاعب في بلاد الماكينات.

فلعب لفرق هيرتا برلين وباير ليفركوزن وهامبورج وبايرن ميونيخ واختتم مسيرته بقميص ريد بول سالزبورج النمساوي.

فيما درب فرانكفورت وتوج معه بلقب كأس ألمانيا وبايرن ميونيخ وتوج معه بالثلاثية وأيضا فولفسبورج.

كما قاد موناكو الفرنسي ومنتخب كرواتيا من قبل.

وأقيل نوري شاهين من منصبه بسبب سوء النتائج وبعد الخسارة من بولونيا في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

ولعب دورتموند تحت قيادة نوري شاهين 27 مباراة وخلالها انتصر الفريق في 12 وتعادل في 4 وخسر 11 مباراة.

ويستعد دورتموند لمواجهة فيردر بريمين يوم السبت المقبل 25 يناير في الدوري الألماني.

ويحتل دورتموند المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 25 نقطة وبفارق 20 نقطة كاملة عن بايرن ميونيخ المتصدر.

بوروسيا دورتموند نيكو كوفاتش الدوري الألماني
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