اسكواش - علي فرج يدافع عن لقب بطولة الأبطال.. ونهائي مصري في السيدات
الخميس، 30 يناير 2025 - 10:19
كتب : FilGoal
واصل علي فرج لاعب وادي دجلة دفاعه عن لقب بطولة الأبطال للاسكواش المقامة بولاية نيويورك الأمريكية.
وتعتبر بطولة الأبطال واحدة من البطولات الكبرى في الموسم وممتدة حتى فجر اليوم.
وتأهل علي فرج للنهائي بعد فوز على النيوزلاندي بول كول بثلاثة أشواط دون مقابل.
وتوج بلقب النسخة الأخيرة من البطولة كل من علي فرج ونور الشربيني.
ويواجه علي فرج في المباراة النهائية، البيروفي دييجو إلياس في الثالثة من فجر الجمعة.
بينما على مستوى السيدات يقام نهائي مصري خالص بين نوران جوهر وهانيا الحمامي.
وتغلبت نوران جوهر على الأمريكية أوليفيا ويفير بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.
بينما أقصت هانيا الحمامي زميلتها نور الشربيني حامل لقب النسخة الأخيرة بالفوز بنفس النتيجة.
ويقام نهائي السيدات في تمام الثانية من فجر الجمعة.
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