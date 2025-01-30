كونسيساو: افتقدنا أساسيات كرة القدم ضد دينامو زغرب

انتقد سيرخيو كونسيساو المدير الفني لـ ميلان أداء لاعبيه بعد الخسارة من دينامو زغرب الكرواتي في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري لـ أبطال أوروبا.

وسقط ميلان أمام كتيبة فابيو كانافارو في فخ الخسارة 2-1 في كرواتيا.

وقال كونسيساو مدرب ميلان عبر شبكة سكاي إيطاليا: "الأمور لم تسر في صالحنا، وبعيدا عن ذلك افتقدنا أساسيات الكرة في الشوط الأول".

وأضاف "كرة القدم تعتمد على الثنائيات سواء في الدفاع أو الهجوم، في أول 20-25 دقيقة لم نسدد أو ننهي الفرص في الثلث الهجومي وارتكبنا أخطاءً فردية لكننا نريد أن نقوم بعمل أكبر".

وتابع "أصبحت الأمور أكثر تعقيدا بعد الطرد، عدلنا النتيجة وعدنا في اللقاء وحاولنا الفوز لكن خطأ فردي واحد كلفنا، في ذلك المستوى عليك أن تكون قويا للغاية ومستعدا".

واحتل ميلان المركز الـ 13 في جدول ترتيب مرحلة الدوري وينتظر مواجهة فينورد الهولندي أو يوفنتوس الإيطالي في مرحلة الملحق.

video:1

وتقام القرعة يوم الجمعة المقبل لتحديد مواجهات الملحق والتي لن تجنب الفريقين من نفس البلد.

وأقيمت مرحلة الدوري من 36 فريق، ليخوض كل فريق 8 مباريات.

وتتأهل أو 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، فيما تلعب الفرق من المركز التاسع إلى 24 مباراة فاصلة ذهابا وإيابا لتحديد الثمانية فرق الأخرى المتأهلة إلى دور الـ16.

وتودع الفرق من المراكز الـ25 إلى 36 مباشرة البطولة.