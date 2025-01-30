أنشيلوتي: لا أحب اللعب ضد مانشستر سيتي

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد رغبته في تفادي مواجهة مانشستر سيتي في ملحق دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك ريال مدريد فرصة مواجهة سيلتك الإسكتلندي أو مانشستر سيتي الإنجليزي في الدور المقبل.

وقال كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "مانشستر سيتي مرشح للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن في الحقيقة نحن لا نحب اللعب ضدهم".

وأضاف "نظام البطولة الجديد لا يعجبني، الكثير من المباريات، فكرتي لكرة القدم هي تقليص المباريات لتقليل إرهاق اللاعبين".

وأكمل "من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عليك التغلب على أفضل الفرق".

وأتم "مودريتش يستحق التصفيق إنه من أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم ومن الجميل أن يحظى بذلك".

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وتقام القرعة يوم الجمعة المقبل لتحديد مواجهات الملحق والتي لن تجنب الفريقين من نفس البلد.

وأقيمت مرحلة الدوري من 36 فريق، ليخوض كل فريق 8 مباريات.

وتتأهل أو 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، فيما تلعب الفرق من المركز التاسع إلى 24 مباراة فاصلة ذهابا وإيابا لتحديد الثمانية فرق الأخرى المتأهلة إلى دور الـ16.

وتودع الفرق من المراكز الـ25 إلى 36 مباشرة البطولة.