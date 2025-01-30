أرتيتا يتحدث عن إمكانية ضم واتكينس

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال حقيقة تفاوض النادي لضم أولي واتكينس مهاجم أستون فيلا.

وربطت بعض التقارير المهاجم الإنجليزي بالانضمام للجنرز في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الأوروبية.

وقال الإسباني عبر بي بي سي بعد الفوز على جيرونا 2-1: "لا أستطيع الحديث عن إمكانية ضم أولي واتكينس، ثقتي كبيرة في أننا نمتلك مجموعة تعمل من أجل المحاولة والتحسن، ولنرى ماذا سيحدث".

وأضاف "فزنا في آخر مباريات بدوري أبطال أوروبا لكن الفوز في هذه البطولة متطلب بشكل كبير لكن إجمالا الفريق يحقق استمرارية جيدة خاصة مع المشاكل التي نواجهها".

وأتم "نأمل أن يكون هناك المزيد من الثقة داخل غرف الملابس بأننا فريق جيد ونستطيع مواجهة أي فريق ونواصل تحقيق النتائج الجيدة".

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وكشف موقع givemesport الإنجليزية، عن رغبة ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال في دعم هجوم الفريق بعد إصابة جابرييل جيسيوس في الركبة، وانتقال إدوارد نيكيتاه إلى كريستال بالاس.

وذكر الموقع الإنجليزي أن عرض أرسنال لضم واتكنيس صاحب الـ29 عاما وصل إلى 60 مليون جنيه أسترليني.

ويستمر تعاقد واتكنيس مع أستون فيلا لمدة 3 سنوات مقبلة، حيث ينتهي عقده في صيف 2028.

وكان واتكنيس صرح سابقا عام 2020: "حلمي أن ألعب لنادي أرسنال يوما ما".

فوز أرسنال أبقاه في المركز الثالث برصيد 19 نقطة خلف برشلونة الثاني ومتفوقا على إنتر الرابع.

فيما ودع جيرونا مبكرا وفي جعبته 3 نقاط فقط من انتصار وحيد وفي المركز 33.