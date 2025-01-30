أرتيتا يتحدث عن إمكانية ضم واتكينس

الخميس، 30 يناير 2025 - 01:09

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال حقيقة تفاوض النادي لضم أولي واتكينس مهاجم أستون فيلا.

وربطت بعض التقارير المهاجم الإنجليزي بالانضمام للجنرز في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الأوروبية.

وقال الإسباني عبر بي بي سي بعد الفوز على جيرونا 2-1: "لا أستطيع الحديث عن إمكانية ضم أولي واتكينس، ثقتي كبيرة في أننا نمتلك مجموعة تعمل من أجل المحاولة والتحسن، ولنرى ماذا سيحدث".

أخبار متعلقة:
أبطال أوروبا - ميلان إلى الملحق بخسارة أمام كانافارو.. وانتصار أرسنال وأتليتكو مدريد وإنتر تشكيل أرسنال - نيتو أساسي لأول مرة.. وثلاثي هجومي جديد ضد جيرونا حلم واتكنز.. تقرير: أستون فيلا يرفض عرض أرسنال لضم مهاجم إنجلترا سكاي: أرسنال ومانشستر يونايتد يتصارعان على ضم مهاجم بايرن

وأضاف "فزنا في آخر مباريات بدوري أبطال أوروبا لكن الفوز في هذه البطولة متطلب بشكل كبير لكن إجمالا الفريق يحقق استمرارية جيدة خاصة مع المشاكل التي نواجهها".

وأتم "نأمل أن يكون هناك المزيد من الثقة داخل غرف الملابس بأننا فريق جيد ونستطيع مواجهة أي فريق ونواصل تحقيق النتائج الجيدة".

وكشف موقع givemesport الإنجليزية، عن رغبة ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال في دعم هجوم الفريق بعد إصابة جابرييل جيسيوس في الركبة، وانتقال إدوارد نيكيتاه إلى كريستال بالاس.

وذكر الموقع الإنجليزي أن عرض أرسنال لضم واتكنيس صاحب الـ29 عاما وصل إلى 60 مليون جنيه أسترليني.

ويستمر تعاقد واتكنيس مع أستون فيلا لمدة 3 سنوات مقبلة، حيث ينتهي عقده في صيف 2028.

وكان واتكنيس صرح سابقا عام 2020: "حلمي أن ألعب لنادي أرسنال يوما ما".

فوز أرسنال أبقاه في المركز الثالث برصيد 19 نقطة خلف برشلونة الثاني ومتفوقا على إنتر الرابع.

فيما ودع جيرونا مبكرا وفي جعبته 3 نقاط فقط من انتصار وحيد وفي المركز 33.

أرسنال مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا واتكينس
نرشح لكم
كونسيساو: افتقدنا أساسيات كرة القدم ضد دينامو زغرب أنشيلوتي: لا أحب اللعب ضد مانشستر سيتي جوارديولا: مشاركة الصفقات الجديدة مهمة جدا في أبطال أوروبا قرعة ملحق أبطال أوروبا المحتملة - سيتي "مرموش" أمام بايرن أو ريال مدريد.. وقمة إيطالية منتظرة موعد قرعة مرحلة الملحق في دوري أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة أبطال أوروبا - ليفربول في الصدارة.. الترتيب النهائي لمرحلة الدوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وبايرن ودورتموند إلى الملحق بـ 3 ثلاثيات أبطال أوروبا - ميلان إلى الملحق بخسارة أمام كانافارو.. وانتصار أرسنال وأتليتكو مدريد وإنتر
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك يتفق مع أحمد حسام على البنود الشخصية 3 ساعة | الدوري المصري
كونسيساو: افتقدنا أساسيات كرة القدم ضد دينامو زغرب 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أنشيلوتي: لا أحب اللعب ضد مانشستر سيتي 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أرتيتا يتحدث عن إمكانية ضم واتكينس 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا: مشاركة الصفقات الجديدة مهمة جدا في أبطال أوروبا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - البنك الأهلي يطلب ضم عبده يحيى من غزل المحلة 4 ساعة | الكرة المصرية
قرعة ملحق أبطال أوروبا المحتملة - سيتي "مرموش" أمام بايرن أو ريال مدريد.. وقمة إيطالية منتظرة 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - المركز الأفضل منذ 2001.. مصر خامس بطولة العالم بعد فوز البرتغال المثير 4 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 3 لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول 4 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة