خبر في الجول - البنك الأهلي يطلب ضم عبده يحيى من غزل المحلة

طلب نادي البنك الأهلي التعاقد مع عبده يحيى لاعب غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتمتد فترة الانتقالات الشتوية في الدوري المصري حتى يوم 8 فبراير المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن البنك الأهلي طلب عبده يحيى لاعب غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وينتظر البنك الأهلي موقف غزل المحلة وتحديد مطالبه للتخلي عن عبده يحيى.

ولعب عبده يحيى 10 مباريات مع غزل المحلة بالموسم الحالي وسجل هدفا وصنع هدفين بجميع المسابقات.

صاحب الـ25 عاما قضى الجزء الثاني من الموسم قبل الماضي معارا للنادي المصري.

ولعب عبده يحيى مع المصري 13 مباراة وسجل هدفين قبل العودة لغزل المحلة في الموسم المنصرم.

وقبل بداية الموسم الحالي أعلن غزل المحلة تجديد عقد عبده يحيى لمدة 3 سنوات.