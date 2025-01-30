كرة يد - المركز الأفضل منذ 2001.. مصر خامس بطولة العالم بعد فوز البرتغال المثير

الخميس، 30 يناير 2025 - 00:31

كتب : محمد سمير

منتخب مصر - كرة يد

حسم منتخب مصر لكرة اليد المركز الخامس في نسخة 2025 الجارية بعد نهاية منافسات ربع النهائي.

ويعتبر ذلك المركز هو الأفضل منذ تحقيق رابع بطولة العالم في 2001 بفرنسا.

وكان منتخب مصر قد حقق المركز السابع في آخر نسختين.

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وتغلب منتخب البرتغال على ألمانيا 31-30 في مباراة مثيرة لم تحسم إلا في الثواني الأخيرة من الشوطين الإضافيين.

ولا توجد مباريات لترتيب المراكز من الخامس إلى الثامن ولكن يتم ترتيب المنتخبات بناء على نتائجهم في الدور الرئيسي.

وحقق منتخب مصر أفضل نتيجة في الدور الرئيسي عن منتخبات المجر والبرازيل وألمانيا.

أما نصف النهائي فسيكون بين فرنسا ضد كرواتيا اليوم الخميس.

بينما المواجهة الأخرى بين الدنمارك والبرتغال يوم الجمعة.

وحقق منتخب الدنمارك اللقب في آخر ثلاث نسخ أقيمت.

ولم يتعرض منتخب الدنمارك لأي خسارة في بطولة العالم منذ خسارته من المجر في 2017.

وحقق منتخب الدنمارك رقما قياسيا بـ 35 مباراة دون هزيمة في بطولة العالم وقد تصل إلى 37 حال التتويج باللقب الحالي.

كرة يد منتخب مصر بطولة العالم
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