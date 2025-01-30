جالاتا سراي يفسخ تعاقده مع حكيم زياش

الخميس، 30 يناير 2025 - 00:21

كتب : FilGoal

حكيم زياش - جالاتاسراي

أعلن نادي جالاتا سراي التركي فسخ تعاقده مع المغربي حكيم زياش.

حكيم زياش

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

وبات زياش قريبا من الانتقال لنادي الدحيل القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن جالاتا سراي عبر موقعه الرسمي فسخ تعاقد مع حكيم زياش بشكل رسمي.

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وقرر نجم منتخب أسود الأطلس مغادرة جالاتا سراي التركي بسبب خلافات مستمرة مع إدارة النادي والمدرب، ما دفعه للتفكير في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووصل حكيم زياش إلى قطر الأربعاء تمهيدا للانضمام إلى فريق الدحيل، حسب موقع فوت ميركاتو.

وتعثر انتقال المغربي حكيم زياش إلى النصر الإماراتي في اللحظات الأخيرة، وفقا لتقارير إماراتية.

وأوضح تقرير فوت ميركاتو أن زياش وصل بالفعل إلى قطر من أجل الخضوع للكشف الطبي.

وفي حالة عبور الكشف الطبي بنجاح سيوقع الدولي المغربي على عقود انضمامه للدحيل، حسب التقرير.

وكان من المقرر أن يصل زياش يوم الثلاثاء إلى دبي من أجل إتمام الانتقال لصفوف النصر الإماراتي لكنه تراجع عن قراره.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، فإن زياش تلقى عرضا مغريا من الدوري القطري ليقرر تحويل وجهته من دبي إلى الدوحة.

انضم زياش إلى جالاتا سراي في 2023 معارا، قبل أن يصبح انتقاله نهائيا في يوليو 2024.

غير أن تجربته مع النادي التركي لم تكن ناجحة بسبب تعرضه لإصابات متكررة أثرت على مستواه وأبعدته عن عدد كبير من المباريات.

وشارك زياش هذا الموسم في 11 مباراة فقط، بينها 5 مباريات بالدوري التركي و3 بالدوري الأوروبي، دون أن ينجح في تسجيل أي هدف.

حكيم زياش جالاتا سراي
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