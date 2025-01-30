أبطال أوروبا - ليفربول في الصدارة.. الترتيب النهائي لمرحلة الدوري

انتهت مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد لموسم 2024 - 2025.

وتصدر ليفربول تلك المرحلة بعدما حقق الفوز في 7 مباريات وخسر مباراته الأخيرة أمام أيندهوفن بنتيجة 3-2.

كما استطاع مانشستر سيتي اللحاق بالمتأهلين بعدما حقق فوزًا صعبا أمام كلوب بروج بنتيجة 3-1، ليرتقي للمركز الـ22 ويتأهل متأخرًا.

النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا زادت فيه عدد الفرق إلى 36، وأجريت قرعة في البداية ليواجه كل فريق 8 فرق مختلفة على أن يخوض 4 مباريات داخل أرضه و4 مباريات خارجها.

واستطاعت الفرق الثمانية الأولى التي استطاعت جمع أكبر عدد من النقاط التأهل مباشرة إلى دور الـ16.

وسيتم تحديد الفرق الثمانية الأخرى المتأهلة إلى دور الـ16 بعد مواجهة الفرق من المراكز التاسع إلى الـ16 أمام الفرق من المراكز الـ17 إلى 24 في مواجهة إقصائية من ذهاب وإياب بالملحق ليتحدد 8 فرق أخرى إلى دور الـ16.

وودعت الفرق من المراكز الـ25 إلى 36 بطولة دوري الأبطال وانتهى الموسم الأوروبي بالنسبة لهم.

وجاء ترتيب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا كالتالي:

1 - ليفربول 21 نقطة

2 - برشلونة 19 نقطة

3 - أرسنال 19 نقطة

4 - إنتر 19 نقطة

5 - أتليتكو مدريد 18 نقطة

6- باير ليفركوزن 16 نقطة

7 - ليل 16 نقطة

8 - أستون فيلا 16 نقطة

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9 - أتالانتا 15 نقطة

10 - بوروسيا دورتموند 15 نقطة

11 - ريال مدريد 15 نقطة

12- بايرن ميونيخ 15 نقطة

13 - ميلان 15 نقطة

14 - أيندهوفن 14 نقطة

15 - باريس سان جيرمان 13 نقطة

16 - بنفيكا 13 نقطة

17 - موناكو 13 نقطة

18 - بريست 13 نقطة

19 - فينورد 13 نقطة

20 - يوفنتوس 12 نقطة

21 - سيلتك 12 نقطة

22 - مانشستر سيتي 11 نقطة

23 - سبورتنج لشبونة 11 نقطة

24 - كلوب بروج 11 نقطة

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25 - دينامو زغرب 11 نقطة

26 - شتوتجارت 10 نقاط

27 - شاختار دونستيك 7 نقاط

28 - بولونيا 6 نقاط

29 - ريد ستار بلجراد 6 نقاط

30 - شتورم جراتس 6 نقاط

31 - سبارتا براج 4 نقاط

32 - لايبزيج 3 نقاط

33 - جيرونا 3 نقاط

34 - سالزبورج 3 نقاط

35 - سلوفان براتسلافيا 0 نقاط

36 - يونج بويز 0 نقاط