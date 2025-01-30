أبطال أوروبا - ريال مدريد وبايرن ودورتموند إلى الملحق بـ 3 ثلاثيات

حجزت أندية ريال مدريد وبايرن ميونيخ وبورسيا دورتموند مقاعدها في ملحق دوري أبطال أوروبا.

واختتم اليوم منافسات الدور الأول من دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

وفاز ريال مدريد على بريست الفرنسي 3-0 في المباراة التي تاخر انطلاقها لعدة دقائق بسبب الألعاب النارية في ملعب الفريق الفرنسي.

وسجل رودريجو الهدف الأول لريال مدريد عند الدقيقة 31 بعد تمريرة من مودريتش ليراوغ المدافع وسدد كرة من يسار منطقة الجزاء لترتطم بالقائم الأيسر وتسكن الشباك.

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وألغى حكم المباراة هدفا لنادي بريست مع بداية الشوط الثاني بداعي وجود تسلل.

ونجح جود بيلينجهام في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد بعد تمريرة متقنة من رودريجو.

وأصبح جود بيلينجهام ثالث أصغر لاعب يصل إلى 25 مساهمة تهديفية في دوري أبطال أوروبا (12 هدفا و13 تمريرة حاسمة) في عمر 21 عاما و214 يوما، ، بعد كيليان مبابي (20 عاما و306 أيام) وإيرلينج هالاند (21 عاما و139 يوما).

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وعزز رودريجو تقدم ريال مدريد وسجل الهدف الثالث بعد متابعة جيدة لكرة مبابي المرتدة من حارس بريست الفرنسي.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 15 في المركز 11.

وينتظر ريال مدريد مواجهة إما مانشستر سيتي أو سيلتك في الملحق.

فيما توقف رصيد بريست عند 13 نقطة في المركز 18.

وينتظر بريست إما باريس سان جيرمان أو بنفيكا في الملحق ذاته.

بايرن ميونيخ × سلوفان براتيسلافا

في المقابل حقق بايرن ميونيخ فوزا ثمينا على حساب سلوفان براتيسلافا ضمن ختام الدور الأول.

وفاز بايرن ميونيخ على سلوفان براتيسلافا 3-1 في المباراة التي اقيمت على ملعب الفريق البافاري.

وافتتح توماس مولر التسجيل لبايرن ميونيخ عند الدقيقة الثامنة.

وعزز هاري كين تقدم النادي البافاري عند الدقيقة 63 من المباراة.

وأضاف كينجسلي كومان الهدف الثالث لبايرن ميونيخ عند الدقيقة 84.

وقلص ماركو نوليتش النتيجة وسجل هدف سلوفان براتيسلافا الوحيد عتد الدقيقة 90.

بهذه النتيجة رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى النقطة 15 في المركز 12 ليحجز مقعدا في الملحق.

وينتظر بايرن مواجهة إما مانشستر سيتي أو سيلتك في الملحق.

بينما توقف رصيد سلوفان براتيسلافا بلا نقاط في المركز 35 (قبل الأخير).

دورتموند × شاختار

وبثلاثة أهداف أيضا فاز بوروسيا دورتموند على شاختار ضمن ختام الدور الأول.

وفاز بوروسيا دورتموند على شاختار 3-1 ليحجز مقعده في ملحق دوري الأبطال.

وسجل سيرجيو جيراسي (هدفين) ورامي بنسبعيني أهداف دورتموند.

فيما أحرز مارلون جوميز هدف شاختار الوحيد.

بهذه النتيجة رفع دورتموند رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر.

وينتظر دورتموند مواجهة إما سبورتنج لشبونة أو كلوب بروج في مباريات الملحق.