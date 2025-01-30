أبطال أوروبا - ميلان إلى الملحق بخسارة أمام كانافارو.. وانتصار أرسنال وأتليتكو مدريد وإنتر

سقط ميلان في فخ المفاجآت وخرج من المراكز المؤهلة مباشرة لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وانتقل للملحق بخسارة من دينامو زغرب، فيما تفادى أرسنال وإنتر وأتليتكو مدريد ما سقط فيه الروسونيري.

وأقيمت اليوم 18 مباراة في نفس التوقيت لحساب الجولة 8 من مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا الذي يقام بنظامه الجديد لأول مرة.

وتأهل أرسنال في المركز الثالث خلف ليفربول وبرشلونة، وجاء إنتر رابعا وأتليتكو مدريد خامسا.

فيما تقهقر ميلان من المركز السادس بفضل الخسارة إلى الـ 13 وسيضطر لخوض مباريات الملحق.

دينامو زغرب × ميلان

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 19 عن طريق باتورينا مستفيدا من تعثر ماتيا جابيا وانفرد وسجل في الشباك.

وفي الدقيقة 39 زادت مشاكل ميلان بعد طرد يونس موسى إثر حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

في الشوط الثاني سجل ستويكوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 50 لكن ألغي بداعي وجود لمسة يد.

وأدرك كريستيان بوليسيتش التعادل لميلان في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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لكن سرعان من أعاد ماركو بياتسا التقدم لكتيبة فابيو كانافارو المدير الفني بتسديدة في الدقيقة 60 بعد عرضية بيير جابرييل.

وتحصل ميلان على ركلة جزاء في الدقيقة 70 لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي وجود خطأ على رافائيل لياو قبل الحصول على ركلة جزاء.

فوز زغرب لم يكن كافيا فأصبح في المركز الـ 25 ودون أن يتأهل لأن فارق الأهداف لم يكن في صالحه أمام كلوب بروج آخر الفرق المتأهلة للملحق.

بذلك سيواجه ميلان في الملحق يوفنتوس أو فينيورد الهولندي.

جيرونا × أرسنال

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 28 عن طريق أرناوت دانجوما بعد انفراده إذ سدد كرة من خارج منطقة الجزاء مستغلا خروج الحارس.

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وأدرك جورجينيو التعادل من علامة الجزاء لأرسنال في الدقيقة 38.

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وبعد 4 دقائق أطلق إيثان نوانيري كرة قوية رائعة على يمين الحارس سكنت الشباك معلنا تقدم الجنرز.

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وفي الشوط الثاني ألغت تقنية الفيديو هدف كريستيان ستواني في الدقيقة 77.

وأهدر رحيم سترلينج ركلة جزاء في الدقيقو 90+3 مضيعا فرصة تعزيز التقدم لينتهي اللقاء بالفوز 2-1.

فوز أرسنال أبقاه في المركز الثالث برصيد 19 نقطة خلف برشلونة الثاني ومتفوقا على إنتر الرابع.

فيما ودع جيرونا مبكرا وفي جعبته 3 نقاط فقط من انتصار وحيد وفي المركز 33.

إنتر × موناكو

قاد هاتريك لاوتارو مارتينيز فريقه إنتر للتأهل لدور الـ 16 مباشرة بعد الفوز بثلاثية دون رد على موناكو الفرنسي في سان سيرو.

وتقدم لاوتارو من علامة الجزاء في الدقيقة 4.

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وأكمل موناكو اللقاء بـ 10 لاعبين بعد طرد كريستيان إلبي في الدقيقة 12.

وأضاف لاوتارو الهدف الثاني في الدقيقة 16 من صناعة نيكولو باريلا.

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وفي الشوط الثاني عزز الدولي الأرجنتيني النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 67.

ليضمن إنتر تأهله لدور الـ 16 مباشرة باحتلال المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

فيما حجز موناكو مقعده في الملحق باحتلال المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.

أتليتكو × سالزبورج

واصل أتليتكو مدريد استفاقته الأوروبية واكتسح سالزبورج النمساوي بنتيجة 4-1.

تقدم جوليانو سيميوني بالهدف الأول للروخيبلانكوس في الدقيقة 5.

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وسجل أنطوان جريزمان ثنائية في الدقيقتين 13 و45+1.

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واختتم ماركوس يورينتي رباعية أتليتكو بهدف في الدقيقة 63.

وقلص داجهام في الدقيقة 90+1 الفارق لأصحاب الأرض.

وحل أتليتكو مدريد خامسا برصيد 18 نقطة، فيما ودع سالزبورج مبكرا باحتلال المركز 34 برصيد 3 نقاط.