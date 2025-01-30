أبطال أوروبا - مانشستر سيتي ينجو بثلاثية وينتظر مواجهة نارية.. وباريس يكتسح شتوتجارت

لحق مانشستر سيتي بركب المتأهلين إلى الملحق المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز الصعب على حساب كلوب بروج البلجيكي 3-1 في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

دخل مانشستر سيتي المباراة ويحتاج للفوز فقط لا غير من أجل اللحاق بالملحق بعد نتائج مخيبة في دوري الأبطال.

ورغم تأخر مانشستر سيتي في الشوط الأول عن طريق النيجيري رافائيل أونيديكا لاعب كلوب بروج في الدقيقة 45.

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إلا أن مانشستر سيتي نجح في الشوط الثاني في العودة وتحقيق الفوز بثلاثية.

سجل التعادل لمانشستر سيتي كوفاسيتش في الدقيقة 53، قبل أن يسجل مدافع كلوب بروج جويل أوردونيز بالخطأ في مرماه بعد عرضية من جفارديول.

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وفي الدقيقة 77 نجح سافينيو في تسجيل الهدف الثالث، ليضمن الفوز لفريقه.

وبتلك النتيجة ارتقى مانشستر سيتي إلى المركز 22 في جدول الترتيب لينتظر قرعة الملحق يوم الجمعة حيث ينتظر إما مواجهة بايرن ميونيخ أو ريال مدريد صاحبي المركزين الـ11 والـ12.

ويحق للصفقات الجديدة لمانشستر سيتي ومن بينهم عمر مرموش أن يشاركوا في البطولة الأوروبية بدءًا من مباراة الملحق في دوري الأبطال.

فيما ينتظر كلوب بروج الذي تراجع للمرة الـ24 برصيد 11 نقطة مواجهة إما أتالانتا الإيطالي أو بوروسيا دورتموند صاحبي المركزين الـ9 أو الـ10.

وفي مباراة أخرى، حقق باريس سان جيرمان فوزًا كبيرًا خارج أرضه أمام شتوتجارت بنتيجة 4-1.

سجل الهدف الأول لباريس مهاجمه الفرنسي باركولا مبكرًا في الدقيقة السادسة، قبل أن يتألق عثمان ديمبلي ويسجل 3 أهداف هاتريك في الدقائق 17، و35، و54.

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فيما نجح كريس فوريتش في تسجيل هدف شرفي لشتوتجارت في الدقيقة 78.

وينتظر باريس سان جيرمان مواجهة أحد الفريقين الفرنسيين إما موناكو أو بريست، وفي الطريق في دور الـ16 إذا تأهل سيواجه إما ليفربول أو برشلونة.

أما شتوتجارت فودع دوري الأبطال مبكرًا من مرحلة الدوري بعد تراجعه للمركز الـ26 وتوقف رصيده عند 10 نقاط.

وحقق بنفيكا فوزًا مثيرًا خارج أرضه أمام يوفنتوس بهدفين نظيفين.

سجل هدفي بنفيكا فانجيليس بافليديس في الدقيقة 16، وأوركون كوكو في الدقيقة 80.

وبتلك النتيجة ارتقى بنفيكا للمركز الـ16 برصيد 13 نقطة، فيما تراجع يوفنتوس للمركز الـ20 برصيد 12 نقطة.

وقد يلتقي يوفنتوس أمام منافسيه الإيطاليين في الملحق ودور الـ16.

وينتظر يوفنتوس مواجهة أمام أيندهوفن الهولندي أو ميلان الإيطالي في الملحق، وفي حالة تأهله إلى دور الـ16 سيواجه إما أرسنال أو إنتر.

أما بنفيكا فتنتظره مواجهة فرنسية أمام بريست أو موناكو، وفي حالة تجاوزه مرحلة الملحق سيواجه إما برشلونة أو ليفربول.

وتقام القرعة يوم الجمعة المقبل لتحديد مواجهات الملحق والتي لن تجنب الفريقين من نفس البلد.

وأقيمت مرحلة الدوري من 36 فريق، ليخوض كل فريق 8 مباريات.

وتتأهل أو 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، فيما تلعب الفرق من المركز التاسع إلى 24 مباراة فاصلة ذهابا وإيابا لتحديد الثمانية فرق الأخرى المتأهلة إلى دور الـ16.

وتودع الفرق من المراكز الـ25 إلى 36 مباشرة البطولة.