أبطال أوروبا - ليفربول في الصدارة رغم الخسارة بغياب صلاح.. وبرشلونة يتعادل مع أتالانتا

حسم ليفربول الصدارة رغم الخسارة أمام أيندهوفن في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات المرحلة الأخيرة في مباراة شهدت الخمسة أهداف في الشوط الأول.

وغاب عن ليفربول عدد من اللاعبين الأساسيين مثل محمد صلاح وأليسون بيكر وفيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد.

وتقدم كودي جاكبو في الدقيقة 28 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل باكايوكو في الدقيقة 35 ثم يتقدم هيرفي إليوت في الدقيقة 40 مجددا.

وخطف أيندهوفن الفوز في الوقت بدل من الضائع عندما سجل إسماعيل صابيري في الدقيقة 45 قبل أن يحسم ريكاردو بيبي الشوط بهدف ثالث في الدقيقة 51.

ولم يشهد الشوط الثاني جديد لتستمر النتيجة، ويحسم برشلونة الصدارة في غياب الأساسيين رغم الخسارة.

وتجمد رصيد ليفربول عند 21 نقطة بعدما تلقى الخسارة الأولى في المسابقة هذا الموسم وانفرد بالصدارة وتأهل مباشرة إلى ثمن النهائي.

أما أيندهوفن فرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر ليخوض ملحق ثمن النهائي.

برشلونة × أتالانتا

لم ينجح فريق برشلونة في خطف صدارة جدول ترتيب مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا بعد تعادل مثير على أتالانتا.

وتعادل برشلونة أمام أتالانتا بهدفين لكل منهما في مباراة مثيرة حسمت في الأوقات الأخيرة.

وافتتح لامين يامال التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 47 مع بداية الشوط الثاني.

video:1

وخطف إيديرسون التعادل لفريق أتالانتا في الدقيقة 67.

ونجح رنالد أراوخو في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 72.

لكن نجح باساليتش في خطف التعادل بالدقيقة 79.

ورفع برشلونة رصيده إلى 19 نقطة في المركز متفوقا على أرسنال وإنتر بفارق الأهداف.

بينما أتالانتا هبط إلى الملحق بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز التاسع.

المرحلة المقبلة

يتواجد ليفربول وبرشلونة في المركزين الأول والثاني على الترتيب، وسيتم تحديد مكان كل منهما وفقا للقرعة.

وتأهل ليفربول وبرشلونة بشكل مباشر إلى ثمن النهائي، بينما ينتظر منافسه المتأهل من الملحق.

ويلعب ليفربول وبرشلونة أمام أحد الفرق الأربعة التالية، باريس سان جيرمان وبنفيكا وموناكو وبريست.

إذ يواجه باريس سان جيرمان إما موناكو أو بريست في الملحق، والأمر نفسه على بنفيكا الذي يواجه إما موناكو أو بريست.

وستحدد القرعة موقع كل منهما ومنافس المتأهل في ثمن النهائي بين برشلونة وليفربول.