في الجول يكشف موقف شيكابالا من اللحاق بمواجهة بيراميدز

يقترب محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك من الغياب عن مواجهة بيراميدز المرتقبة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن شيكابالا لم يتعاف بشكل كامل من نزلة البرد التي أصيب بها مؤخرا.

وغاب شيكابالا عن لقاء الجونة الأخير الذي انتهى بفوز الأبيض بنتيجة 4-1 بسبب نزلة البرد.

ولم يتدرب شيكابالا بشكل كامل مع الفريق وهو ما يهدد بغيابه عن اللقاء القادم يوم الجمعة المقبل.

وشارك شيكابالا في 12 مباراة الموسم الجاري بجميع المسابقات وصنع هدفا وحيدا خلال 245 دقيقة.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن ناصر ماهر ومصطفى الزناري ثنائي الزمالك يقترب من الغياب عن لقاء بيراميدز.

فاتفق الجهاز الطبي مع نظيره الفني على عدم التعجل في عودة الثنائي خاصة بعد مشاركتهم بشكل تدريجي في المران لتجهيزهم بشكل كامل.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي.

فيما يتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 21 نقطة قبل خوض قمة الجولة 11 على ملعب الدفاع الجوي.