انتهت أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (3)-(1) كلوب بروج.. شتوتجارت (1)-(4) سان جيرمان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي مانشستر سيتي أمام كلوب بروج، وشتوتجارت أمام باريس سان جيرمان في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الـ25 في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 8 نقاط، فيما كلوب بروج في المركز الـ20 برصيد 11 نقطة.

ويمكنك متابعة مباراة مانشستر سيتي لحظة بلحظة بالضغط هنا

ويحتل شتوتجارت الألماني المركز الـ24 برصيد 10 نقاط، وهو نفس رصيد باريس سان جيرمان الذي يسبقه في المركز 22.

--------------

مانشستر سيتي (3)-(1) كلوب بروج

انتهت بفوز مانشستر سيتي 3-1

ق 77.. جوووووول سافينيو البديل يسجل الهدف الثالث

ق 62.. جووووول الهدف الثاني لمانشستر سيتي عن طريق مدافع كلوب بروج جويل أوردونيز بالخطأ في مرماه.

video:7

ق 53.. جووووول التعادل لمانشستر سيتي عن طريق كوفاسيتش بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

video:6

ق 48.. خطيررررة التعادل يضيع بعد رأسية من جون ستونز مرت بجوار القائم بقليل.

ق 45.. جوووووول كلوب بروج يسجل الأول عن طريق النيجيري رافائيل أونيديكا

video:4

ق 16.. هدف ملغي لجوندوجان بعد وقوعه في مصيدة التسلل.

بداية المباراة

--------------

شتوتجارت (1)-(4) باريس سان جيرمان

انتهت بفوز باريس سان جيرمان 4-1

ق 78.. جوووول كريس فوريتش يسجل هدف شرفيا لشتوتجارت

ق 54.. جووووول عثمان ديمبلي هاتريك يضيف الرابع لفريقه.

video:5

ق 35.. جووووول عثمان ديمبلي يضيف الهدف الثالث لباريس سان جيرمان

video:3

ق 17.. جووووول عثمان ديمبلي الحكم يؤكد صحة الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

video:2

ق 6.. جوووووول باركولا يسجل الهدف الأول لباريس سان جيرمان

video:1

بداية المباراة

----------------