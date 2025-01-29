انتهت أبطال أوروبا - جيرونا (1)-(2) أرسنال.. زغرب (2)-(1) ميلان.. الروسونيري للملحق

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 21:54

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش - ميلان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي جيرونا ضد أرسنال ودينامو زغرب ضد ميلان في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وتقام 18 مباراة في توقيت واحد لحسم هوية المتأهلين للمرحلة المقبلة.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول لـ الثامن لدور الـ 16 مباشرة.

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فيما تخوض الفرق أصحاب المراكز الـ 9 لـ 24 في الملحق، بينما تودع بقية الفرق المنافسات الأوروبية بشكل نهائي.

جيرونا × أرسنال

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

انتهت.. 2-1 أرسنال

ق 93: سترلينج يهدر ركلة الجزاء وتعزيز النتيجة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: جووول إيثان نوانيري يسجل الثاني لأرسنال ويقلب الطاولة للضيوف

ق 38: جووول التعاادل جورجينيو من ركلة جزاء يسجل لأرسنال

ق 28: جووول أوووول لجيرونا في شباك أرسنال عن طريق دانجوما.

ق 12: هدف غير محتسب لأرسنال بداعي التسلل على ريكاردو كالافيوري.

بداية اللقاء

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دينامو زغرب × ميلان

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

انتهت 2-1 لدينامو زغرب

ق 65: تقنية القيديو تلغي ركلة الجزاء بداعي وجود خطأ على لياو

ق 63: ركلة جزاء لميلان بعد تعرض لياو لعرقلة من الحارس

ق 60: جووووول الثااااني ماركو بياكا يسجل الثاني لأصحاب الأرض بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 57: هدف غير محتسب جديد لدينامو زغرب بسبب التسلل.

ق 53: جووول التعادل بوليسيتش يسجل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 49: جووووول زغرب الثاني لكن الحكم يلغي الهدف بداعي وجود لمسة يد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: بطاقة حمراء ليونس موسى بعد شد لاعب زغرب المنفرد من خارج منطقة الجزاء

ق 19: خطأ فادح من ماتيا جابيا يتسبب في هدف تقدم أصحاب الأرض

بداية اللقاء

أرسنال ميلان دوري أبطال أوروبا
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