انتهت أبطال أوروبا - برشلونة (2)-(2) أتالانتا.. إنتر (3)-(0) موناكو

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 21:52

كتب : FilGoal

رافينيا - برشلونة ضد بنفيكا

تختتم منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بإقامة جميع المباريات في نفس التوقيت.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 18 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر، أما أتالانتا ففي المركز السابع برصيد 14 نقطة.

أما إنتر فيتواجد في المركز الرابع برصيد 16 نقطة أما موناكو ففي المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

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برشلونة × أتالانتا

نهاية المباراة

ق79 جوووول التعادل للضيوف عن طريق باساليتش

ق72 جووووول رنالدو أراوخو

ق65 جوووول إيديرسون يتعادل للضيوف

ق47 جووووول لامين يامال يتقدم لبرشلونة

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق37 تقنية الفيديو تلغي الهدف

ق35 جووول ديفيد زاباكوستا يتقدم للضيوف

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة

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إنتر × موناكو

نهاية المباراة

ق67 جوووول إنتر يضيف الثالث لاوتارو مارتينيز هاتريك

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق16 جووول إنتر يسجل الثاني عن طريق لاوتارو مارتينيز

ق12 طرد لموياسا لاعب موناكو

ق4 جووووول لاوتارو مارتينيز من ركلة جزاء

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة

دوري أبطال أوروبا إنتر برشلونة
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